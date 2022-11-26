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影／陳菊促說明公衛人權衡平點 選舉銷聲匿跡為這原因
監察院長陳菊今天到高雄市五福國中投開票所投票，今年大選期間都未見陳菊出現選舉場合，網友懷念「花媽」特有的政治肢體語言。她說，因為監察院必須行政中立，所以都是默默關心。對於確診者投票人權爭議，她則表示，公共衛生與人權維護都很重要，兩者之間的衡平在哪裡？政府應該要說明。
陳菊表示，從市長選舉之前，她的戶籍都在高雄，回來投票是應該的。今天天氣很好，心情也很好，請大家踴躍投票，支持18歲公民權的複決，因為年輕世代是台灣的未來。高雄市民一向很關心高雄發展，這是進步的象徵。
過去民進黨重要的選舉場子，陳菊都是舞台上的大咖，但今年選舉都未見陳菊蹤影，有網友想念「花媽」在舞台上總能鼓動人心。陳菊表示，因為監察院必須行政中立，她關心高雄、關心台灣每個縣市的選舉，但必須維持行政中立。她祝福台灣、祝福選賢與能、祝福每一個優秀的人，但真的不能助選，她從頭到尾、都沒有出現在任何選舉場合，都是默默關心。
陳菊表示，昨天台灣人權促進會有個人權論壇，對確診者投票問題有許多批評。她認為與大眾相關的公共衛生非常重要，而人權維護也很重要，如果中選會能及早因應，或者完善規定，都應向社會大眾說清楚。
民進黨內傳出「終於有人願意說真話了」。陳菊表示，從來都是說真話，說不定中選會也有回應，但是台灣人權促進會公開在國際論壇中表示，所以她就表明政府在維護公共衛生的利益，這是政府的責任，當然要考慮個人權益也很重要，但兩者之間的衡平在哪裡？應該要說明。
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