謝國樑抱女兒小愛投票 「這輩子唯一經驗 覺得滿珍貴」
國民黨基隆市長候選人謝國樑今早前往投票所投票時說，心情很平靜，早上起來還有念聖經禱告。謝帶著女兒小愛同行，他說，這輩子父女一起進投票所，應該是這輩子唯一的一次經驗，對他來說，覺得滿珍貴的。
基隆市長、市議員、里長選舉和修憲案公民複決今天投票，謝國樑上午9點多抱著女兒，來到設在中正區港通、正義里民活動中心投開票所，領取選票後，在圈票處投票，再投入票匭。小愛尚未滿6歲，所以可以全程陪謝投票。
謝國樑說，昨天雨很大，全身都淋濕了。競選活動結束後，心情很平靜、平安。早上起來後，有念聖經禱告。他先和女兒出門投票，太太和媽媽晚一點也會到投票所投票。
延伸閱讀
▪【投票禁忌】選舉日什麼不該做？1126注意事項 未遵守恐遭罰500萬
▪【資訊圖表】22縣市版圖變化！藍綠都曾大洗牌 旋風、韓流撼動基本盤
▪【隨堂考QA】市長薪水多少、選舉有禁忌？10題測「你多懂選舉知識」
▪【整理包】你的縣市領幾張選票？確診怎麼辦？一文看懂選民須知
▪【選將點名】九合一參選大爆炸！全台22縣市長、議員決戰名單一覽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言