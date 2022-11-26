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謝國樑抱女兒小愛投票 「這輩子唯一經驗 覺得滿珍貴」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市長候選人謝國樑今早帶著女兒小愛同行，一起前往投票所投票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市長候選人謝國樑今早帶著女兒小愛同行，一起前往投票所投票。記者邱瑞杰／攝影

國民黨基隆市長候選人謝國樑今早前往投票所投票時說，心情很平靜，早上起來還有念聖經禱告。謝帶著女兒小愛同行，他說，這輩子父女一起進投票所，應該是這輩子唯一的一次經驗，對他來說，覺得滿珍貴的。

基隆市長、市議員、里長選舉和修憲案公民複決今天投票，謝國樑上午9點多抱著女兒，來到設在中正區港通、正義里民活動中心投開票所，領取選票後，在圈票處投票，再投入票匭。小愛尚未滿6歲，所以可以全程陪謝投票。

謝國樑說，昨天雨很大，全身都淋濕了。競選活動結束後，心情很平靜、平安。早上起來後，有念聖經禱告。他先和女兒出門投票，太太和媽媽晚一點也會到投票所投票。

國民黨基隆市長候選人謝國樑今早帶著女兒小愛同行，一起前往投票所投票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市長候選人謝國樑今早帶著女兒小愛同行，一起前往投票所投票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市長候選人謝國樑今早帶著女兒小愛同行，一起前往投票所投票。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市長候選人謝國樑今早帶著女兒小愛同行，一起前往投票所投票。記者邱瑞杰／攝影

2022大選 投票 基隆市選舉 謝國樑

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