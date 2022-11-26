遭疑押寶國產疫苗？柯文哲：聽這個就怪怪的

有民眾向媒體爆料，質疑政府前年新冠疫苗採購會議「押寶國產疫苗」。台北市長柯文哲今被媒體問及此爆料，柯文哲說，「我們這個社會有很多爆料，有時要先確認資料是對的，像我一聽到這個就怪怪的」。

柯文哲說，(爆料)說200萬加500萬劑，700萬劑疫苗也不夠台灣打兩輪，要準備最起碼要準備2000萬份，所以這一定不是完整的計畫。

有媒體接獲民眾爆料，指中央在2020年9月的疫苗採購會議上，當時政府計畫採購400萬劑國產疫苗，莫德納與BNT則只預計採購200萬劑，遭質疑押寶在國產疫苗上。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨回應表示，當時大家都還沒研發出疫苗，指揮中心只能蒐集資料、初步研判，並滾動式檢討，政府採購疫苗是採取多元準備。

柯文哲今天到金甌女中投開票所投票，投票前被媒體問及此事看法，他說，不想在今天投票的日子，討論這種醫學專門題目，這以後有專訪再說，但純粹從醫學上來講，當年如果是戰備計畫，蘇益仁教授提的疫苗戰備計畫，這他同意，不過後面那個計畫，他就都不同意。

柯也提到，社會上有很多爆料，所以有時候要先確認資料是對的，像他一聽到這個，就怪怪的，說200萬加500萬 那700萬也不夠台灣打兩輪啊！要準備，最起碼要準備2000萬份，所以這一定不是完整的計畫。