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遭疑押寶國產疫苗？柯文哲：聽這個就怪怪的

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天一早偕同妻子陳佩琪到北市金甌女中投開票所投票。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天一早偕同妻子陳佩琪到北市金甌女中投開票所投票。記者林麗玉／攝影

有民眾向媒體爆料，質疑政府前年新冠疫苗採購會議「押寶國產疫苗」。台北市長柯文哲今被媒體問及此爆料，柯文哲說，「我們這個社會有很多爆料，有時要先確認資料是對的，像我一聽到這個就怪怪的」。

柯文哲說，(爆料)說200萬加500萬劑，700萬劑疫苗也不夠台灣打兩輪，要準備最起碼要準備2000萬份，所以這一定不是完整的計畫。

有媒體接獲民眾爆料，指中央在2020年9月的疫苗採購會議上，當時政府計畫採購400萬劑國產疫苗，莫德納BNT則只預計採購200萬劑，遭質疑押寶在國產疫苗上。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨回應表示，當時大家都還沒研發出疫苗，指揮中心只能蒐集資料、初步研判，並滾動式檢討，政府採購疫苗是採取多元準備。

柯文哲今天到金甌女中投開票所投票，投票前被媒體問及此事看法，他說，不想在今天投票的日子，討論這種醫學專門題目，這以後有專訪再說，但純粹從醫學上來講，當年如果是戰備計畫，蘇益仁教授提的疫苗戰備計畫，這他同意，不過後面那個計畫，他就都不同意。

柯也提到，社會上有很多爆料，所以有時候要先確認資料是對的，像他一聽到這個，就怪怪的，說200萬加500萬 那700萬也不夠台灣打兩輪啊！要準備，最起碼要準備2000萬份，所以這一定不是完整的計畫。

新冠疫苗 柯文哲 2022大選 投票 莫德納 BNT

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