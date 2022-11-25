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楊鎮浯選前之夜吸引逾3千人參與 現場高喊凍蒜氣勢如虹

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨立委候選人楊鎮浯在致詞時表示，連任之後，社會福利不會縮水。記者蔡家蓁／攝影
國民黨立委候選人楊鎮浯在致詞時表示，連任之後，社會福利不會縮水。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣長候選人楊鎮浯今晚舉辦「攜手同行、感恩有您」選前之夜活動，儘管天空飄著細雨，但絲毫澆不熄支持群眾的熱情，吸引超過3千位民眾參加，現場士氣高昂，凍蒜聲不斷。

楊鎮浯的選前之夜今日晚間7時30分在國民黨黨部前廣場舉行，包括國民黨前主席洪秀柱、縣籍立委陳玉珍、前立委郭素春、帥化民等人都跨海站台相挺，為楊鎮浯、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊等候選人加油打氣。

郭素春表示，今年這場「九合一」選舉，攸關中國國民黨能否再次的奮起，這次很明顯就是一場藍綠的對決，金門也不例外。民進黨全國22縣市，只有金門沒有提名縣市長參選人，這代表著什麼，代表著民進黨在金門有好朋友啦，看看現在，多少網軍、多少的1450已經介入金門這場選戰，金門千萬不能綠化，金門要守住藍天。

帥化民指出，金門過往是守護台灣安全的最前線，如今金門更是台灣向海西發展的最前線，守住金門，就是守住中華民國，發展金門，就是發展中華民國，拜託金門鄉親，金門要發展，一定要票投楊鎮浯，讓他再做四年，來為金門鄉親爭取更多的福利。

陳玉珍表示，時代要進步，就要世代交替，一棒接一棒的傳承，她提及，自己與楊鎮浯從小就認識，從他歷任交旅局長、立法委員與縣長時，就一直觀察他，知道他與自己一樣具有國際觀的視野，一定可以帶領金門走向一個嶄新的時代。

楊鎮浯強調，連任之後，社會福利不會縮水，他表示，過去3年我們受到新冠疫情衝擊，收入減少、支出增加，除了防疫，我們還加強疏困與振興經濟，這麼苦的日子我們都撐了過來，大家的福利完全都沒有打折扣，小三通復航在即，前景一片看好，各項福利只會多、不會少。

針對外界質疑的天福案，楊鎮浯他說明這是一項「強強聯手」的合作案，金酒透過天福集團的通路，已逐漸打開了大陸市場。數字會說話，這4年的營業額是前一任的2.55倍，他支持專業團隊的決定。整場活動，最後在「楊鎮浯凍蒜」、「4必連任」、「就4愛金門」等口號歡呼聲中畫下句點。

國民黨金門縣長候選人楊鎮浯今晚舉辦「攜手同行、感恩有您」選前之夜活動，現場士氣高昂，凍蒜聲不斷。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣長候選人楊鎮浯今晚舉辦「攜手同行、感恩有您」選前之夜活動，現場士氣高昂，凍蒜聲不斷。記者蔡家蓁／攝影
國民黨前主席洪秀柱盛讚楊鎮浯是一位好縣長，一定可以帶領鄉親走對的路。記者蔡家蓁／攝影
國民黨前主席洪秀柱盛讚楊鎮浯是一位好縣長，一定可以帶領鄉親走對的路。記者蔡家蓁／攝影
縣籍立委陳玉珍表示，楊鎮浯與她一樣具有國際觀的視野，一定可以帶領金門走向一個嶄新的時代。記者蔡家蓁／攝影
縣籍立委陳玉珍表示，楊鎮浯與她一樣具有國際觀的視野，一定可以帶領金門走向一個嶄新的時代。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣長候選人楊鎮浯今晚舉辦「攜手同行、感恩有您」選前之夜活動，儘管天空飄著細雨，但絲毫澆不熄支持群眾的熱情，吸引超過3千位民眾參與。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣長候選人楊鎮浯今晚舉辦「攜手同行、感恩有您」選前之夜活動，儘管天空飄著細雨，但絲毫澆不熄支持群眾的熱情，吸引超過3千位民眾參與。記者蔡家蓁／攝影

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