選前之夜 柯文哲淋雨吶喊：送黃珊珊回市府迎接共有未來

北市長三腳督，無黨籍北市長候選人黃珊珊今晚在市府前廣場舉辦選前之夜，民眾黨主席、北市長柯文哲晚間九點多上台致詞時，台北正傾盆大雨，柯文哲穿著雨衣、眼鏡濕透激動高喊「改變已經發生、改變必須持續」，「就是明天，讓我們完成最重要的一哩路，守住台北，守住共有的信念、守住一起打造的成果」，「讓我們一起將黃珊珊送回市政府，一起迎接共有的未來。」

黃珊珊的選前之夜，柯文哲晚間9點多從新竹趕回北市府前廣場為黃珊珊站台，柯文哲說，明天就要決定台北的未來，「我們的這一票，要決定給台北什麼樣願景」，尤其這兩天掃街，有年輕人說，黃珊珊要選上，因為不想回到以前的樣子。

柯文哲提到，他心目中最理想的市長就是黃珊珊，尤其疫情最緊真時刻，黃珊珊跟他講，「我們不能害怕，因為民眾比我們更害怕，強大意志力正是一個首長最重要的特質」，除了強大的意志力，黃珊珊的溫柔也陪伴第一線防疫團隊，「台北是我們的家，也是我們的願景與希望，要一起守護它，黃珊珊就是最能守護台北願景的市長。」

柯文哲說，今晚他要跟大家呼籲，明天請務必出來投票，投給8號黃珊珊，「你們投下的這一票，不是投給黃珊珊，是投給我們相信政治應該落實人民生活的每一天，投給相信政治應該是努力工作、踏實的人，而不是名嘴、側翼、網軍的治國模式」。

民眾黨主席、北市長柯文哲晚間九點多上台致詞時，台北正傾盆大雨，柯文哲穿著雨衣、眼鏡濕透激動高喊，「讓我們一起將黃珊珊送回市政府，一起迎接共有的未來。」記者徐偉真／攝影 柯文哲說，「就是明天，讓我們完成最重要的一哩路，守住台北，守住共有的信念、守住一起打造的成果」，「讓我們一起將黃珊珊送回市政府，一起迎接共有的未來。」圖／引用自直播

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