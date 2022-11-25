江聰淵選前之夜羅東徒步大遊行 游錫堃回鄉站台

選前之夜，民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵今晚在羅東舉辦「終結貪腐迎回正義 千人徒步大遊行」，立法院長游錫堃特地回鄉站台，致贈江一座水牛木雕，期許他深耕勤耘。游說，這場選戰非常艱苦，宜蘭縣非常團結，候選人奪標可能性高，縣長部分選情不錯，再拚是很有機會，但他院長身份不便多講。

江聰淵晚間在羅東大遊行，集結同黨候選人與支持者，徒步向羅東鎮民懇託拜票。出發之前，游錫堃特別致贈一座刻有「深耕勤耘」的水牛木雕給江聰淵。

游錫堃說，對於這場選戰很有信心，雖然非常艱苦，不過宜蘭縣非常團結，也提到立法院長身份，立法院組織法第3條規定要中立，現在回來且盡最大努力，有些話沒辦法講。

游表示，宜蘭縣這次非常的團結，縣議員、鄉鎮市長要奪標的可能性都非常高，如羅東鎮長候選人黃適超、宜蘭市長賴瑞鼎等，至於縣長候選人的選情不錯，他認為應該再拚是很有機會。

游錫堃指出，江聰淵過去2屆議員、2屆市長，宜蘭市政經營非常的好，最近參訪宜蘭人故事館，人文氣息非常濃厚，肯定江任內把宜蘭人的精神發揚光大，相信他當宜蘭縣長更能發揮宜蘭先賢奮鬥的精神，這有助於宜蘭未來觀光、文化、政經發展。

江聰淵說，歷任民進黨籍縣長締造的宜蘭經驗、宜蘭價值、宜蘭驕傲，自己從游錫堃老縣長手上接下水牛雕塑品，意義深遠，他會延續水牛精神，守護宜蘭價值，創造宜蘭經驗，不會讓宜蘭鄉親失望。