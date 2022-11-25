蔣萬安拚選前最後衝刺 黃子哲也替黨籍提名里長站台

選前最後衝刺，國民黨台北市長候選人蔣萬安在「選前之夜」前，再拚車隊掃街12行政區，而蔣萬安的太太石舫亘今上午赴中山區松江市場和民眾問候。其他黨籍里長也力拚最後一天勤拉票，蔣萬安競辦發言人黃子哲也替黨籍提名的里長候選人站台，並不忘替蔣萬安拉票、催票。

台北市國民黨提名的義信里長候選人許立丕，今早邀請黃子哲站台，並一起至里上著名的慈諴宮，由主委江運永、士林商圈聯合會理事長蘇文山陪同，一起上香參拜。

黃子哲表示，許立丕是國民黨相當優秀認真的年輕人，尤其願意長期在地方蹲點，提出小里長、大市政的政見，未來一定能踏實的做好基層服務。黃子哲也說，義信里就位處士林夜市，蔣萬安過去親自與地方座談，也提出士林商圈的發展願景，所以要拜託大家市長支持蔣萬安，里長力挺許立丕，未來一起努力讓士林夜市的繁華再現。 選前倒數最後一天衝刺，國民黨台北市長候選人蔣萬安（右）一早以車隊掃街，將台北市12個行政區全跑一遍，爭取台北市民的支持。記者許正宏／攝影

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