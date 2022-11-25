選前柯建銘向柯文哲高虹安道歉 高：要被道歉的是市民

選前民進黨立法院黨團總召柯建銘一改過去痛批民眾黨主席柯文哲、民眾黨新竹市長候選人高虹安，今天透過臉書對柯建銘、高虹安道歉，「為新竹、為台灣我不得不比誰都嚴厲批判挑戰你們」。

高虹安今天回應，新竹是柯建銘的故鄉，同時也是我高虹安的家，我們每個人都是為了新竹好，這次新竹市這麼高的全國聲量以及負面選戰，柯建銘要道歉的不是柯文哲、高虹安，而是要向全台、全新竹市民道歉，因為大家看見的都是負面選舉，讓市民沒有機會聽到候選人的政見願景。

柯建銘在臉書中表示，「為新竹、為台灣我不得不比誰都嚴厲批判挑戰你們」，選舉本來就是有輸有贏，但在「高虹安現象」中的選戰，這一戰萬一我們沒有贏，輸的不是一個執政縣市或故鄉新竹，輸的是台灣整個世代的價值，呼籲集中選票支持沈慧虹，還前新竹市長林智堅、新竹市一個公道。

高虹安今天下午和立委高金素梅在竹市車隊掃街，衝刺選情，掃街前接受媒體聯訪，針對柯建銘的道歉說，高虹安回應，新竹是柯建銘的故鄉，同時也是我高虹安的家，我們每個人都是為了新竹好，才投入選舉。這次新竹市有這麼高的全國聲量以及負面選戰，選舉打到現在，很少看見有這麼負面、誇張的選戰方式，柯建銘總召要道歉的不是柯文哲、高虹安，而是全台灣、全新竹市民來道歉。

高虹安解釋，這麼多的造謠抹黑被澄清打臉，但造謠抹黑的列車持續開到下一站，讓新竹市民沒有機會聽到候選人們的政見願景，我們所提的一百多項政見，也沒有辦法在媒體上和新竹市民來好好溝通，造成這樣的結果，其實就是新竹市有第7號候選人柯建銘，就是他這麼用力的在這場選舉中，出動這麼多力氣和單位，才會造成這樣的結果，希望在最後一天，他能好自為之、適可而止。 高虹安今天下午和立委高金素梅在竹市車隊掃街，衝刺選情。記者郭政芬／攝影

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