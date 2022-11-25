影／選前最後一天 韓國瑜拍影片挺學生團體：我支持18歲公民權

九合一選舉及18歲公民權修憲複決案明天投票。學生團體台灣青年民主協會於選前最後一天表示，面對公投高門檻，唯有跨世代合作，台灣才有修憲的可能，青民協也邀請到高雄市前市長韓國瑜參與18歲公民權世代溝通，韓國瑜也特別表示，「我支持18歲公民權」。

史上首次憲法修正案公民複決「18歲公民權」門檻極高，至少需961萬9697同意票才能通過。修憲重點為下修選舉年齡門檻，讓18歲以上國民擁有選舉、罷免、創制、複決、公民投票、參選公職人員等權利，盼提高青年對公共議題的參與度與關心。

選前倒數最後一天，學生團體台灣青年民主協會表示，面對同意票高門檻，唯有跨世代合作才有修憲的可能。但在台灣以政黨顏色作為投票取向的選舉風氣下，時常接獲民眾質疑，認為18歲公民權修憲複決案背後有特定政黨在推動。

但青民協表示，修憲複決案是為了台灣的世代正義而努力，讓年輕世代能加入決定台灣未來的行列，對此，特別邀請韓國瑜參與18歲公民權的世代溝通，與年輕世代一起同行。

韓國瑜也特別錄製影片表態，表示，「我是韓國瑜，我支持18歲公民權，11月26日一起投同意票，挺年輕、世代同行。」