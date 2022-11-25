快訊

空軍E-2K預警機驚傳屏東降落偏離跑道 司令部：人機平安啟動調查

被張蘭蹭熱度氣瘋？汪小菲開罵「不要再利用我們」

世足賽／沙國擊敗阿根廷 王儲送球員1人1輛3千萬勞斯萊斯

影／選前最後一天 韓國瑜拍影片挺學生團體：我支持18歲公民權

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
青民協邀請韓國瑜錄製影片，表態力挺18歲公民權。圖／青民協提供
青民協邀請韓國瑜錄製影片，表態力挺18歲公民權。圖／青民協提供

九合一選舉及18歲公民權修憲複決案明天投票。學生團體台灣青年民主協會於選前最後一天表示，面對公投高門檻，唯有跨世代合作，台灣才有修憲的可能，青民協也邀請到高雄市前市長韓國瑜參與18歲公民權世代溝通，韓國瑜也特別表示，「我支持18歲公民權」。

史上首次憲法修正案公民複決「18歲公民權」門檻極高，至少需961萬9697同意票才能通過。修憲重點為下修選舉年齡門檻，讓18歲以上國民擁有選舉、罷免、創制、複決、公民投票、參選公職人員等權利，盼提高青年對公共議題的參與度與關心。

選前倒數最後一天，學生團體台灣青年民主協會表示，面對同意票高門檻，唯有跨世代合作才有修憲的可能。但在台灣以政黨顏色作為投票取向的選舉風氣下，時常接獲民眾質疑，認為18歲公民權修憲複決案背後有特定政黨在推動。

但青民協表示，修憲複決案是為了台灣的世代正義而努力，讓年輕世代能加入決定台灣未來的行列，對此，特別邀請韓國瑜參與18歲公民權的世代溝通，與年輕世代一起同行。

韓國瑜也特別錄製影片表態，表示，「我是韓國瑜，我支持18歲公民權，11月26日一起投同意票，挺年輕、世代同行。」

韓國瑜 修憲 九合一選舉

延伸閱讀

柯志恩選前關鍵時刻參拜 陳其邁酸：我們平常都有燒香

韓國瑜直搗綠營大本營屏東 譏執政25年全國倒數第2窮縣

蘇清泉造勢晚會 韓國瑜來相挺

影／選前48小時 蔡總統：去投票 就會贏

相關新聞

影／選前最後一天 韓國瑜拍影片挺學生團體：我支持18歲公民權

九合一選舉及18歲公民權修憲複決案明天投票。學生團體台灣青年民主協會於選前最後一天表示，面對公投高門檻，唯有跨世代合作，...

藍營喊「下架民進黨」衝刺北基桃 放生新竹讓地方解決？

九合一選戰投票倒數計時，國民黨鎖定台北市、基隆市和桃園市是最後的重點決戰區，將全力催化「下架民進黨」氛圍，發酵的程度也將左右北台灣選情。黨內評估，3地都有相當的勝選機會，但要防止對手出奧步。至於新竹市長選情，國民黨主席朱立倫表示「共同目標是下架民進黨」，是否默許「棄林保高」？黨內高層話沒說死，只表示當初是地方強力要求提名林耕仁，「地方的事情，應該由地方自己解決」。

內政部核准麻將最大黨成立 為台灣現存第82個政黨

內政部已核准麻將最大黨申請為政黨，待麻將最大黨收到內政部發給政黨圖記與證書後，即成為目前中華民國台灣地區的第82個政黨。

六都攻防戰／桃園、竹市拉鋸戰隨時能翻盤 誰都沒有樂觀本錢

九合一選舉明天投票，藍綠白決戰桃竹，桃園市藍綠選情緊繃，民進黨部署重兵密集造勢一周，國民黨缺乏資源，打法相對保守；新竹市多了白營首度插旗，風城大亂鬥三方麻花交纏，選情瞬息萬變，不到投票結束，誰都沒有樂觀本錢。

六都攻防戰／選前之夜是吃氣氛的？ 北市三方精銳盡出但恐無助戰局

北市三腳督決戰倒數一天，今晚的選前之夜，民進黨台北市長候選人陳時中由蔡英文總統率領的府院黨大軍壓境，國民黨候選人蔣萬安則要打造史上最大舞台，無黨籍候選人黃珊珊則有民眾黨主席柯文哲、親民黨前副主席張昭雄助講，三陣營費盡心思，力拚最後催票。

六都攻防戰／林佳龍重提30年前火燒車揭侯友宜瘡疤 恐陷仇恨中

選戰最後階段，民進黨新北市長候選人林佳龍重提30年前健康幼稚園火燒車事件，類比「恩恩案」，要求當年喪子的新北市長侯友宜將心比心，但卻挨批「喪心病狂」，侯友宜事後神色黯然地說「謝謝大家關心」。林佳龍或許以為能激起綠營支持者的仇恨值，藉以增加基本盤票數，無形中卻讓自己陷入當年受害者的仇恨中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。