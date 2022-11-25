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內政部核准麻將最大黨成立 為台灣現存第82個政黨

聯合報／ 記者高凌雲
郭璽推動成立的麻將最大黨，即將成為中華民國台灣地區第82個政黨。記者劉學聖／攝影
郭璽推動成立的麻將最大黨，即將成為中華民國台灣地區第82個政黨。記者劉學聖／攝影

內政部已核准麻將最大黨申請為政黨，待麻將最大黨收到內政部發給政黨圖記與證書後，即成為目前中華民國台灣地區的第82個政黨。

麻將最大黨的成立，最近也引起國際媒體注意，法新社前往高雄採訪麻將最大黨舉行的公益麻將大賽，目前為止有9家國際媒體轉載法新社有關台灣有個以推動麻將文化的政黨的報導。

法新社報導稱，麻將是中國人古老的骨牌遊戲，目前在台灣很受歡迎，尤其在老人之間，打麻將的非常多。但是因為受到過去法律的影響，麻將遊戲在台灣存在於一個灰色地帶，儘管打麻將是合法的活動，但賭博卻不允許，所以麻將活動總是被政府以懷疑的眼光看待。

法新社報導說，受到黑道經營地下賭場的影響，合法的麻將館經常被警察臨檢，經營麻將館的郭璽決定站出來，爭取為麻將活動去除汙名，所以要成立新的政黨。郭璽告訴法新社記者，任何人都可以拿任何東西賭博，一塊石頭，一把剪刀，一張紙，都可以拿來賭博，為何要禁止麻將與賭博的關係呢？

郭璽向法新社解釋，參與競技的人，為了爭取獎品，會在心智上與生理上，發揚最好的表現，打麻將也是一樣的道理。

法新社訪問62歲黃姓婦人，她說，她很希望能夠公開地打麻將，不需要躲躲藏藏。她的婆婆教她打麻將，婆婆曾經因為與朋友打牌，被警察帶去警察局，這是非常荒謬的事情。

麻將最大黨 賭博 郭璽

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