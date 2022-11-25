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【即時短評】投票率恐低 侯友宜拚另一種大獲全勝？

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
本屆選戰選情冷，新北市長侯友宜要獲得高票數不容易，但若最後能拿下新北全部29區，也可被解讀為另一種大獲全勝。圖／報系資料照
本屆選戰選情冷，新北市長侯友宜要獲得高票數不容易，但若最後能拿下新北全部29區，也可被解讀為另一種大獲全勝。圖／報系資料照

新北選情冷，外界預估投票率低，新北市長侯友宜想在年底選戰拿下30萬票難度高，如侯真有意衝擊總統大位恐會面臨挑戰。但侯友宜若能將當年輸給蘇貞昌的5個行政區都翻轉，把29區全部拿下，也可被解讀為另一種大獲全勝，為總統黨內初選鋪下康莊大道。

蘇貞昌在2018年選戰雖輸給侯友宜29萬票，不過蘇在三重、蘆洲、坪林、石碇、貢寮五區分別贏下898票、1097票、216票、444票、575票，代表仍有部分地區選民不信任國民黨。

侯友宜本月10日請假參選後首站造勢活動便是三重、蘆洲，意圖明顯，就是要攻陷「號稱嘉義以北最綠地區」，這點是以往藍營候選人皆難以辦到的，若搶灘成功，勢必引起外界討論。另東北角地區選票雖少，但侯友宜在10月、11月也都特別赴東北角舉辦造勢，期盼用4年的政績牌來翻轉綠色票倉。

侯友宜團隊選戰初期目標自然是大勝，若有機會，也許還能參加2024總統大選，進可攻退可守。不過4個月下來，新北選情熱度炒不起來，就算是侯友宜，也未必能獲得高票數。在這種時空背景下，侯的勝選目標自然得做調整，若要以2018年選戰獲得的得票率57.15％對比蘇貞昌的42.85%作基準，大敗林佳龍超過14.3個百分點，難度也相當高。

所以，侯友宜現在可能剩下29區全面完勝或是在「綠營最鐵票倉」三重、蘆洲擊敗林佳龍，才能解讀為大勝對手，讓自己進可攻、退可守。

國民黨內已傳出可能在選後100天內辦理2024總統黨內初選來「卡侯」，另外鴻海創辦人郭台銘若有意投入總統選戰，也是強棒。侯友宜若想在荊棘之路過關斬將，自然須完成上述目標，才有底氣與黨內眾多對手一決高下。

2022大選 新北市長 侯友宜 郭台銘 選情評論

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