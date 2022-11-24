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媒體曝柯建銘2子爽賺人民幣挨批「雙標」 他本人喊告了
國民黨立委鄭正鈐今發新聞稿表示，媒體揭露民進黨立法院黨團總召柯建銘的二個兒子在大陸做生意，根本是嘴巴喊「抗中保台」，身體卻很誠實地爽賺人民幣「民進黨雙重標準始終如一」。柯建銘回應，他被中共列為台獨頑固份子清單中，鄭正鈐不要用假新聞傳遞假訊息，怒嗆「叫他準備被我告」。
「亞洲週刊」報導，民進黨立法院黨團總召柯建銘雖鼓吹「抗中保台」，但柯建銘的長子柯韋任是大陸企業董事，業務橫跨兩岸三地，且住在香港豪宅當中；次子柯鈞耀曾在大陸經商賺錢，還曾捐款給民進黨，後來捲入台灣毒品案。鄭正鈐引述報導批評，民進黨在抹紅別人的同時，自己卻不斷在爽賺人民幣，民進黨的雙重標準，果然是「綠能你不能」。
柯建銘晚間受訪表示，他是中共欽點的台獨頑固份子，鄭正鈐有沒有搞錯，完全沒有了解實情，用假新聞傳遞假訊息，「叫他準備被我告」；柯建銘強調，誰再傳遞假新聞、假訊息，他就告誰。
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