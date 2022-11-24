國民黨指到對岸申請專利是「中國元」 薛瑞元5個字回應

國民黨文傳會副主委練鴻慶昨在臉書公布一項「中華人民共和國國家知識產權局發明專利申請公布說明書」，申請日為2008年7月30日，共同申請人之一為現任衛福部長薛瑞元，但申請地址為「中國台灣台北縣」，與先前藍營指民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在對岸申請專利的情況類似，因此，除了鄭運鵬曾在對岸申請專利註記「中國台灣」外，薛瑞元也在對岸申請專利，也成了「中國元」。

練鴻慶指出，民進黨在政策上高喊「抗中保台」，到了為自己賺錢的時候，又在對岸接受「中國台灣」。這樣的人除了鄭運鵬，還有薛瑞元；他也說，民進黨有「中國鵬」、「澳門燦」，再加一個「中國元」。

針對國民黨指控到對岸申請專利，薛瑞元說，2008年和一群朋友提出一個想法，針對自動體外心臟電擊去顫器（AED）的一項功能申請專利，也就是當在公共場所的AED被取出使用後，AED會自動與119連線，通知急救人員到場急救，而同時在國內及對岸申請專利，他身為共同專利申請人，不否認確實有這件事情，但時間久遠，後續專利有沒有通過，他沒有持續追蹤。

薛瑞元說，申請專利沒有什麼事情，但有人就是要作文章，選舉選到這樣是沒輒了嗎？又不是他要選舉，這種事情「真的很無聊」，他知道對方稱他是「中國元」，但難道到美國申請專利就是「美元」，到歐盟申請就是「歐元」，真的有夠無聊。

對於國民黨表示，民進黨高喊「抗中保台」但鄭運鵬、薛瑞元卻到對岸賺錢。薛瑞元說，這和申請專利有何關係？況且是朋友去申請，也不是他去申請，與「抗中保台」沒有關係。