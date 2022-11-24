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投票前黃金48小時 賴清德、鄭文燦、鄭運鵬促這樣拉票

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦（左起）、賴清德、市議員呂林小鳳、市長候選人鄭運鵬、議員參選人許清順呼籲支持者投票日前48小時多拉票。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦（左起）、賴清德、市議員呂林小鳳、市長候選人鄭運鵬、議員參選人許清順呼籲支持者投票日前48小時多拉票。記者鄭國樑／攝影

副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、市議員呂林小鳳等多位議員候選人今天下午到民進黨市長候選人鄭運鵬北區競選總部，呼籲大家利用投票日前黃金48小時拜票、催票，讓鄭運鵬能當選市長，接棒鄭文燦8年市政好成績。

現場，鄭運鵬打電話向一位罕見疾病者的家長拜票，賴清德也和朋友亮羽洗衣店劉月廷女士通電話拜票，亮羽洗衣店是身障庇護工廠，她表示會支持鄭運鵬，也希望賴清德競選2024總統。

鄭文燦表示，選舉距離投票日最後的黃金時間，一定要催票、固票、拉票提高投票率，他和鄭運鵬都請大家用電話、簡訊、line一個一個拉票，只要拉高投票率鄭運鵬一定會當選。

鄭文燦說，大家要珍惜8年的進步和改變，鄭運鵬有能力有魄力，能傾聽也能裁決，這段時間也展現做為一位年輕市長的韌性，相信他未來是一位好市長，很放心把桃園市政交給他，希望過去支持、疼惜鄭文燦的市民老闆都支持鄭運鵬。

鄭運鵬說，他讓市民朋友全面看見他，早上市場、下午市場，晚上夜市，經歷2、3周全面看見階段，最後兩天全面拉票。他感謝賴清德到桃園，相信最後兩天拜託大家，不只是桃園朋友打給認識的人，如果戶籍在桃園人不在桃園，拜託他回去投票，只要他出來投票一定會贏，所以昨天開始就是全面催票，全面請託的時刻。

鄭運鵬也提到最近看到鄰居、過去服務的選民、親友在臉書介紹自己認識的鄭運鵬，分享故事很有效，所以也請大家拜票的時候分享這些故事。

賴清德呼籲，選舉進入最關鍵的時刻，在鄭文燦、鄭運鵬經過數十天努力，已經打下勝利基礎的時候，要做最後一里路最關鍵的動作，就是親自打電話催票、固票，懇請父老鄉全力集中選票支持鄭運鵬，讓鄭運鵬可以順利接棒，他也會用電話和利用在不同的場合，肯定鄭文燦和請大家支持鄭運鵬。

賴清德說，桃園在鄭文燦帶領下全面進步發展，所有直轄市桃園進步最多，發展最快。另外，鄭運鵬已經做好準備，不管過去在立法院的歷練，或這段時間經過民意的洗禮，或他提出的各項政見，都足以打造更好的桃園，桃園是國民門之都，要讓桃園更好，鄉親一定要支持鄭運鵬當選。

賴清德打電話給朋友拜託支持鄭運鵬，朋友答應以外，也要賴清德2024年出來選總統。記者鄭國樑／攝影
賴清德打電話給朋友拜託支持鄭運鵬，朋友答應以外，也要賴清德2024年出來選總統。記者鄭國樑／攝影

鄭運鵬 桃園市長 鄭文燦

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