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鄭運鵬八德造勢 蔡英文總統：風雨無阻、去投票一定贏

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
總統蔡英文今晚出席鄭運鵬八德區造勢晚會。記者翁唯真／攝影
總統蔡英文今晚出席鄭運鵬八德區造勢晚會。記者翁唯真／攝影

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今晚在八德區三元宮舉行造勢晚會，蔡英文總統出席致詞，盤點鄭文燦政績建設，並感謝支持者下雨天還出門力挺，也盼大家投票日「風雨無阻、去投票一定贏」。

蔡英文總統開場說，今天下雨，感謝鄉親仍來支持，後天投票必須風雨無阻，一定要去投票，「去投就會贏」，只要八德贏，桃園就贏，8年前鄭文燦寫下選舉驚奇當選，就是因為八德逆轉勝，桃園才能逆轉勝，

蔡英文說，8年來鄭文燦沒有讓大家失望，一天當三天用，也常常回老家八德，因為在地建設越來越多，例如上周茄苳國小外永豐路截彎取直工程，就是他24年前當縣議員提出的方案，現正積極進行。

蔡英文表示，八德現在有日照中心、運動中心，一、二號社會住宅也開始入住，鄭文燦忙到沒時間回八德老家，只有每年除夕夜才能回家吃一頓年夜飯，隨後又要馬上跑行程，過年期間跑超過100間廟參香；他到美國拚城市外交，才剛降落桃園機場，又跑上復興區推銷水蜜桃，這就是八德出身的好子弟鄭文燦。

蔡英文說，國民黨選前不斷抹黑、謾罵鄭文燦，越來越荒腔走板，逾越言論自由界線，鄭就連2017年在立法院被反年改抗議民眾撞段兩根肋骨，都沒告人，這次他首度提告不是為自己，是為了市府團隊打拼8年的成績，桃園不應因選舉被否定。

蔡英文接著說，鄭運鵬過去兩屆立委在立法院打拼，若接棒當市長，會跟鄭文燦一樣認真、一樣好，中央地方一起協力，讓桃園繼續前進；蔡也批，張善政在行政院長任內，沒有照顧桃園。

蔡英文 桃園機場 鄭文燦

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