高雄七連霸副議長也喊搶救 陸淑美強調沒有「穩當選」
高雄市長陳其邁尋求連任及議會過半完全執政，國民黨籍現任高市副議長陸淑美要「更上一層樓」困難重重。陸淑美說，綠營鯨吞蠶食野心大，她近日飽受外界的穩當選流言所苦，盼支持者堅持到最後，讓她順利連任，留在議會繼續服務大岡山選民。
陸淑美在縣市合併前即已擔任議員，此次尋求八連任，近日勤帶領車隊掃街掃票。競總指出，民進黨鯨吞蠶食，力拚議會過半，國民黨議員莫不步步為營，陸淑美可說是民進黨的頭號對手，近日外界不斷傳出「穩中」的謠言，陸背腹受敵。
陸淑美表示，平常努力深耕基層，也清楚勝選不是臨時抱佛腳可以達成的目標，目前心無雜念，只想一步一腳印，努力爭取選民認同，希望鄉親朋友勿受謠言影響，一定要票票入軌，才能讓陸淑美繼續留在市議會為鄉親來打拚，也讓國民黨能贏得勝利，議會席次過半，繼續監督高雄市政。
高市第三選區（岡山、橋頭、燕巢、永安、彌陀、梓官）幅員廣闊，應選議員五席，國民黨提名陸淑美、方信淵、宋立彬，民進黨也提名黃秋媖、陳慶鴻、林志誠三人，另有時力黃思學、台灣基進劉航遠參選。
綠營立委邱志偉、邱議瑩聯手拉抬及搶救新人陳慶鴻，政論主持人王偊菁昨也陪同新人林志誠掃街，力拚民進黨在大岡山三席全壘打。黃秋瑛則疾呼，大量分票讓她選情告急，請選民堅定支持「勤服務、會做事」的人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言