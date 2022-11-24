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台灣民眾黨部今寄出柯文哲「給黨員的信」 全力催票

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
無黨籍台北市長候選人黃珊珊（左）今天展開「偉大市民挺珊珊 台北大車掃」啟動及掃街造勢活動，為期2天的大車掃行動，首站從「東區門戶計畫」所在地忠孝東路起跑，台北市長柯文哲（右）也陪同出發，雖然雨勢不小，但仍有許多民眾站出來為黃珊珊及民眾黨加油。 記者曾學仁／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊（左）今天展開「偉大市民挺珊珊 台北大車掃」啟動及掃街造勢活動，為期2天的大車掃行動，首站從「東區門戶計畫」所在地忠孝東路起跑，台北市長柯文哲（右）也陪同出發，雖然雨勢不小，但仍有許多民眾站出來為黃珊珊及民眾黨加油。 記者曾學仁／攝影

後天就是投票日，各陣營卯足全力在最後時間衝刺，台灣民眾黨主席柯文哲今明兩天和無黨籍台北市長候選人黃珊珊在台北市區車掃；明天選前之夜先在新竹替黨內市長候選人高虹安站台，接著趕回台北，在北市府前廣場替黃珊珊站台。台灣民眾黨黨部今發出柯文哲給黨員的信，呼籲周六出門投票。

民眾黨秘書長謝立功說，黨部今天透過電子郵件發出柯文哲主席給黨員的信，全力催票，信中表示，這次的九合一選舉是台灣民眾黨創黨以來面臨的第一次全國性地方選舉，黨內共推出148位候選人參選縣市長、議員、里長等；呼籲黨員把握剩下幾天邀親友出門投票。

柯文哲在信中說，台灣民眾黨名字代表政黨精神和台灣價值，就是「以台灣為本，以民眾為本」台灣長期身受藍綠惡鬥中，其他人有責任和義務在社會創造第三種選擇，未來才有新希望。

這封柯文哲給黨員的信中寫道，「一個人走得快，一群人走得遠」請黨員把握最後時間打電話給親友，邀親友周六一定要出門投票，直言「民眾黨需要你拉票、固票、催票，更需要你出門投票」，催票火力全開。

台灣民眾黨創黨發起人、戰略小組召集人蔡壁如表示，選前倒數計時，黨內候選人們以陸戰為主，全力掃街拜票，在最後黃金時間全力衝刺，爭取票源。不過近日陰雨綿綿，呼籲支持者、特別是年輕族群26日一定要出門投票。

謝立功說，柯文哲主席明天白天行程仍以車掃為主，上午在士林北投區，下午在中山大同區，接著到新竹替高虹安站台，晚上回到台北市府前廣場參加黃珊珊選前之夜活動。26日開票後，預計晚間八點半左右發表主席談話。

無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右二）今天展開「偉大市民挺珊珊 台北大車掃」啟動及掃街造勢活動，為期2天的大車掃行動，首站從「東區門戶計畫」所在地忠孝東路起跑，台北市長柯文哲（右）也陪同出發，雖然雨勢不小，但仍有許多民眾站出來為黃珊珊及民眾黨加油，車隊下午也將繼續繞行台北市區。 記者曾學仁／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右二）今天展開「偉大市民挺珊珊 台北大車掃」啟動及掃街造勢活動，為期2天的大車掃行動，首站從「東區門戶計畫」所在地忠孝東路起跑，台北市長柯文哲（右）也陪同出發，雖然雨勢不小，但仍有許多民眾站出來為黃珊珊及民眾黨加油，車隊下午也將繼續繞行台北市區。 記者曾學仁／攝影
台灣民眾黨部今寄出柯文哲「給黨員的信」，全力催票。 圖／台灣民眾黨部提供
台灣民眾黨部今寄出柯文哲「給黨員的信」，全力催票。 圖／台灣民眾黨部提供
無黨籍台北市長候選人黃珊珊（左）今天展開「偉大市民挺珊珊 台北大車掃」啟動及掃街造勢活動，為期2天的大車掃行動，首站從「東區門戶計畫」所在地忠孝東路起跑，台北市長柯文哲（右）也陪同出發，雖然雨勢不小，但仍有許多民眾站出來為黃珊珊及民眾黨加油。 記者曾學仁／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊（左）今天展開「偉大市民挺珊珊 台北大車掃」啟動及掃街造勢活動，為期2天的大車掃行動，首站從「東區門戶計畫」所在地忠孝東路起跑，台北市長柯文哲（右）也陪同出發，雖然雨勢不小，但仍有許多民眾站出來為黃珊珊及民眾黨加油。 記者曾學仁／攝影

台灣民眾黨 柯文哲 投票

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