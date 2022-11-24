堅持參選遭綠營開除黨籍 吳正吉為教育全力衝一席
選前二天，桃園市中壢區市議員選戰白熱化，遭民進黨開除黨籍的無黨籍議員候選人吳正吉密集衝刺拜票，他今天下午說，教育不分顏色，少子化，教育不能再等，他跳脫黨派堅持參選，希望選民支持「守住教育關鍵的一席議員」，來改變桃園教育環境。
桃園市中壢區市議員候選人23人搶11席競爭激烈，有民進黨26年黨齡的吳正吉參選遭民進黨開除黨籍，他說，他在民進黨低潮時期全力幫忙黨內，四年前參加民進黨議員初選，因不懂複雜又盤根錯節的初選遊戲規則落敗，這次了解初選遊戲規則，清楚黨內派系和政二代因素介入，他決定走自己的路毅然參選，卻在民進黨完全執政下遭開除黨籍，心中總是不舒服。
長期在教育界服務的吳正吉，也是現任桃園市補習教育事業協會理事長、兒童課後照顧服務協會理事長，他說，少子化來臨，桃園市教育相關議題未被凸顯關心，教育不能等，桃園教育環境、政策可以再改變、調整，是他參選初衷，關鍵時刻他拜託選民集中選票支持。
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