快訊

鄭州富士康「暴動」？防疫封控與津貼不公引發的警民衝突

選前之夜花蓮藍綠拚場 徐榛蔚大遊行Kolas辦音樂會

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣長徐榛蔚拚連任，今天在秀林、新城、吉安及壽豐等北區鄉鎮掃街，明天選前之夜將辦大遊行衝高聲勢。圖／國民黨花蓮縣黨部提供
國民黨花蓮縣長徐榛蔚拚連任，今天在秀林、新城、吉安及壽豐等北區鄉鎮掃街，明天選前之夜將辦大遊行衝高聲勢。圖／國民黨花蓮縣黨部提供

明天就是選前之夜，花蓮藍綠各自規畫造勢活動，國民黨徐榛蔚採傳統大遊行方式，明晚帶領支持者在花蓮市金三角鬧區拚聲勢；民進黨Kolas Yotaka則將舉辦音樂會，歌喉不錯的她還將現場開金嗓，以溫馨方式爭取支持。

花蓮是國民黨優勢選區，基層組織紮實，徐榛蔚4年前參選時，與對手陣營錯開，在選前2天舉辦大遊行，數千民眾湧入，在巨幅國旗前導下繞行花蓮市區金三角商圈，沿途大批支持者揮舞國旗相迎、大喊凍蒜，把氣勢衝到最高點。

國民黨縣黨部表示，徐榛蔚支持度高，明晚也會以大遊行造勢炒熱選舉氣氛，預計晚間6時30分出發，繞行金三角地區。

Kolas明晚在花蓮市國聯二路的競選總部舉辦溫馨音樂會。競總表示，明晚5時30分起，在花蓮火車站、遊客旅遊中心、市立圖書館一直到競選總部，都會有志工列隊，歡迎並引導返鄉遊客到競選總部。

Kolas競總表示，音樂會預計明晚7時40分開始音樂會，以輕鬆、溫馨的方式進行，Kolas歌喉相當好，屆時也會在音樂會上獻唱，歡迎支持者來參加。

｢金三角｣為花蓮市中山路、中正路、中華路及和平路所形成的金三角地區，是選前之夜各陣營兵家必爭之地，除了徐榛蔚，明晚還有參選縣議員的魏嘉賢、參選市長的魏嘉彥等縣、市長及議員共5組候選人申請遊行造勢，花蓮警方安排上百多名警力，明天下午4時起在周邊道路交管，並協調各陣營從中山路進入金三角，再以逆時針方向繞行市區，也呼籲民眾盡量避開遊行路線或區域。

民進黨花蓮縣長候選人Kolas今天持續在南區車隊掃街，明天選前之夜將舉辦溫馨音樂會爭取支持。圖／Kolas競選總部提供
民進黨花蓮縣長候選人Kolas今天持續在南區車隊掃街，明天選前之夜將舉辦溫馨音樂會爭取支持。圖／Kolas競選總部提供

花蓮 音樂會 徐榛蔚

延伸閱讀

縣長選舉 徐榛蔚打造有機首都 Kolas提糧食安全堡壘

選戰倒數4天 Kolas吉安鄉掃街、徐榛蔚深入南區拜票

綠營議員候選人指控徐榛蔚租地違法使用 國民黨喊告

選前之夜衝選票 徐榛蔚將辦遊行、Kolas尚在規畫

相關新聞

身體誠實爽賺人民幣 鄭正鈐批綠「雙標」：媒體曝柯建銘2子在陸做生意

國民黨立委鄭正鈐今發新聞稿表示，媒體揭露民進黨立法院黨團總召柯建銘的二個兒子在大陸做生意，根本是嘴巴喊「抗中保台」，身體...

被問收受400萬捐款疑雲一事 陳明通：陳局長不回答陳教授的問題

前新竹市長林智堅台大碩士學位因涉抄襲遭撤除，有民代爆料宣稱，陳明通在指導林智堅論文前後，曾收受企業達400萬元研究費捐款...

影／特地到萬丹排隊買來 馬英九笑回：我喜歡吃紅豆餅是流傳很久的誤會

選戰倒數，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今邀請前總統馬英九站台，車隊掃街前，蘇清泉與馬英九參訪里港鄉的豐誠冷凍食品，業者準備...

高雄七連霸副議長也喊搶救 陸淑美強調沒有「穩當選」

高雄市長陳其邁尋求連任及議會過半完全執政，國民黨籍現任高市副議長陸淑美要「更上一層樓」困難重重。陸淑美說，綠營鯨吞蠶食野...

台灣民眾黨部今寄出柯文哲「給黨員的信」 全力催票

後天就是投票日，各陣營卯足全力在最後時間衝刺，台灣民眾黨主席柯文哲今明兩天和無黨籍台北市長候選人黃珊珊在台北市區車掃；明...

堅持參選遭綠營開除黨籍 吳正吉為教育全力衝一席

選前二天，桃園市中壢區市議員選戰白熱化，遭民進黨開除黨籍的無黨籍議員候選人吳正吉密集衝刺拜票，他今天下午說，教育不分顏色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。