選前之夜花蓮藍綠拚場 徐榛蔚大遊行Kolas辦音樂會
明天就是選前之夜，花蓮藍綠各自規畫造勢活動，國民黨徐榛蔚採傳統大遊行方式，明晚帶領支持者在花蓮市金三角鬧區拚聲勢；民進黨Kolas Yotaka則將舉辦音樂會，歌喉不錯的她還將現場開金嗓，以溫馨方式爭取支持。
花蓮是國民黨優勢選區，基層組織紮實，徐榛蔚4年前參選時，與對手陣營錯開，在選前2天舉辦大遊行，數千民眾湧入，在巨幅國旗前導下繞行花蓮市區金三角商圈，沿途大批支持者揮舞國旗相迎、大喊凍蒜，把氣勢衝到最高點。
國民黨縣黨部表示，徐榛蔚支持度高，明晚也會以大遊行造勢炒熱選舉氣氛，預計晚間6時30分出發，繞行金三角地區。
Kolas明晚在花蓮市國聯二路的競選總部舉辦溫馨音樂會。競總表示，明晚5時30分起，在花蓮火車站、遊客旅遊中心、市立圖書館一直到競選總部，都會有志工列隊，歡迎並引導返鄉遊客到競選總部。
Kolas競總表示，音樂會預計明晚7時40分開始音樂會，以輕鬆、溫馨的方式進行，Kolas歌喉相當好，屆時也會在音樂會上獻唱，歡迎支持者來參加。
｢金三角｣為花蓮市中山路、中正路、中華路及和平路所形成的金三角地區，是選前之夜各陣營兵家必爭之地，除了徐榛蔚，明晚還有參選縣議員的魏嘉賢、參選市長的魏嘉彥等縣、市長及議員共5組候選人申請遊行造勢，花蓮警方安排上百多名警力，明天下午4時起在周邊道路交管，並協調各陣營從中山路進入金三角，再以逆時針方向繞行市區，也呼籲民眾盡量避開遊行路線或區域。
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