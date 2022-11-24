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深入綠營執政25年屏東 馬英九為蘇清泉站台火力全開

聯合報／ 記者劉星君潘欣中／屏東即時報導
前總統馬英九今天到屏東縣，為國民黨縣長候選人蘇清泉在屏北地區車隊掃街、徒步拜票，晚上出席造勢團結大會。圖／蘇清泉競總提供
前總統馬英九今天到屏東縣，為國民黨縣長候選人蘇清泉在屏北地區車隊掃街、徒步拜票，晚上出席造勢團結大會。圖／蘇清泉競總提供

國民黨輸掉屏東縣長已25年，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今晚舉辦「屏東出頭天．選前大團結」造勢晚會，前總統馬英九首度南下站台助選火力全開，痛批民進黨中央執政，不論是內政、外交、經濟、能源、防疫和兩岸表現都不及格，要改變政策就要改變政府，支持更多的國民黨候選人當選縣市長，就是民意所在，2024才有機會重返執政，下架民進黨。

蘇清泉陣營晚上6時起在屏東市慈鳳宮舉辦的大團結晚會，出席來賓包括前總統馬英九、羅智強、國民黨秘書長黃健庭、立委鄭麗文、李鴻源，前高雄市長韓國瑜也二度南下為蘇清泉站台，還請罹患妥瑞氏症後遇過霸凌、克服生命逆境、獲總統教育獎的中山大學研究生曾柏源，到場分享生命經驗。

馬英九稱許創立東港安泰醫院的蘇清泉能帶動屏東向前邁進，也是「最接近勝選的候選人」，接著話鋒一轉，批民進黨在中央執政6年來，不論內政、外交、經濟、兩岸等表現都不及格，內政治安敗壞；蔡政府2025年非核家園的再生能源比例也在欺騙國人，蔡任內大停電5次，這與蔡能源政策錯誤有絕對關係；再以國產疫苗為例，沒有經過3期臨床實驗就讓國人施打，這就是欺騙國外，蔡英文支持高端疫苗的偏頗態度，讓人懷疑高端政商關係不單純，政策面有太多的問題，要改變政策就要改變政府。

曾柏源10歲的時候罹患妥瑞症，曾被誤解、霸凌，卻沒有向疾病妥協，選擇向疑惑的人說明病徵，並投入公共講座，讓更多人瞭解妥瑞症。妥瑞症患者常會不由自主的扮鬼臉或眨眼，但對健康和智商發育並無重大危害，由於發病年齡年幼，易被誤會「不乖」，他選擇重構生命面貌，曾受誤解、歧視、欺凌，但也看見人們善良溫暖的一面，漸漸打開心房。

前總統馬英九今天到屏東縣，為國民黨縣長候選人蘇清泉在屏北地區車隊掃街、徒步拜票，晚上出席造勢團結大會。圖／蘇清泉競總提供
前總統馬英九今天到屏東縣，為國民黨縣長候選人蘇清泉在屏北地區車隊掃街、徒步拜票，晚上出席造勢團結大會。圖／蘇清泉競總提供
前總統馬英九今天到屏東縣，為國民黨縣長候選人蘇清泉在屏北地區車隊掃街、徒步拜票，晚上出席造勢團結大會。圖／蘇清泉競總提供
前總統馬英九今天到屏東縣，為國民黨縣長候選人蘇清泉在屏北地區車隊掃街、徒步拜票，晚上出席造勢團結大會。圖／蘇清泉競總提供
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馬英九 高端疫苗

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