侯友宜到中和、蘆洲車掃 支持者送超大拳擊手套「拳力出擊」

距離投票日僅剩2天，新北市長侯友宜今日先後到中和、蘆洲地區車隊掃街，雖然沿途有風雨，但許多支持者仍在馬路旁以2號「YA」的手勢力挺，甚至有在拳擊館練習的民眾，看見侯友宜經過，就跑出來與侯友宜打招呼，侯友宜表示，歡迎所有市民明晚一起到板橋第一運動場戶外廣場參加晚會。

侯友宜下午受訪表示，風雨這麼大，不管是在路邊、汽車機車甚至公車乘客，都給他肯定，這幾年來謝謝市民給他這麼多正向積極的肯定，這次全力衝刺，希望好好做事精神能贏得民眾的心，不斷帶著新北市明天比今天更好，繼續加油，11月26日不管風雨如何，拜託大家出來幫他拉票催票投票，讓他繼續為新北市努力往前走。

侯友宜說，這4年來在三蘆地區跟所有里民緊緊黏在一起，建設第二行政中心、公托、熊猴森樂園、地下停車場一座座蓋，讓市民感受建設大幅進步，他在三蘆掃街過程中，民眾的熱情跟其他地方比較起來絕對不輸，而且更熱情、積極給予鼓勵，甚至說「市長你做得很好」都超感動的，希望用正向健康快樂態度好好做事，絕對會贏得三蘆民眾深深期待，一定會給我們滿滿支持。

侯友宜選辦表示，今日掃街過程中，也出現許多溫馨、可愛的畫面，許多志工高舉「我志工、我驕傲」的手板，展現新北市民熱心公益的正向力量，也有蘆洲鄉親舉起「全力支持市長建設蘆洲萬坪醫院」的手板，表達對於侯友宜施政肯定。