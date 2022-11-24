影／台灣少子化、低薪嚴重 許淑華提數位身份證改善
國民黨南投縣長候選人許淑華13鄉鎮車隊掃街進入尾聲，今天與集集鎮長候選人吳大村、鎮民代表候選人陳雅雯在農會總幹事李崇慶陪同下至集集掃街拜票，午後也由魚池鄉長候選人黃馨瑩、縣議員候選人謝明謀、陳奎合以及競選團隊主委潘岱儒到魚池鄉拜票，鄉親熱情，出門揮手大喊凍蒜表達支持。
許淑華向鄉親長期支持表達謝意，許淑華認為台灣面臨少子化、年輕人低薪，已成國安危機，中央政府要設法改善。另外，六都資源過度集中，財政劃分法七成預算集中在六都，讓年輕人往六都跑，對全台均衡不是好現象。她提出數位身分證的方式，打破土地疆域限制，讓所有年輕人透過數位科技共同參與南投發展，將外人變成自己人，讓關心南投的人都成為南投的人才。
吳大村說，若擔任鎮長定要讓集集路平燈亮；也會與許淑華在集集共同建設結合交通、遊憩、農產銷售的多功能轉運站。黃馨瑩說，將會爭取長照協力系統、建置青年創業支持系統，並與許淑華聯手推動共乘預約系統，增加溫馨巴士與長照預約車輛，提升就醫、就學方便性。
謝明謀與陳奎合感謝鄉親的鼓勵支持，也懇託鄉親給予支持，讓他們在議會監督爭取、與許淑華攜手打造繁華南投。
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