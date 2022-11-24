影／選前衝刺 蔡其昌今偕妻首度合體亮相幸福洋溢

民進黨台中市長候選人蔡其昌選前衝刺，今偕妻黃玉廷首次合體亮相，現場洋溢幸福氛圍。蔡其昌幽默地表示，競選期間我們每天回家都會合體，在外面因為台中市很大，麻煩妻子幫忙助選，真的很感謝。至於黃玉被問及「有沒有什麼話要對蔡其昌說」表示，回家再跟他說。

蔡其昌今天下午3時在北屯區立委莊競程服務處與黃玉廷合體亮相、受訪。黃玉廷近日來成為蔡其昌分身勤跑基層，受許多鄉親喜愛。今天兩人合體後兵分兩路，蔡其昌由莊競程、市議員曾朝榮、市議員候選人蔡雅玲、謝家宜等人陪同在北屯車隊掃街，黃玉廷前往北區市場拜票。

媒體問及今天與妻子合體的看法？蔡其昌說，競選期間我們每天回家都會合體，在外面因為台中市很大，他說過會跑遍城市每個地方，但他再怎麼認真跑還是會有遺漏，所以就麻煩妻子在需要加強的區域幫忙，家庭靠她，三個孩子由她照顧，麻煩她來幫忙選舉，對她真的很感謝。今天剛好妻子在北區黃昏市場拜票，他也來北屯車隊掃街，所以才有機會一起在向市民拜託與感謝，做最後的衝刺。