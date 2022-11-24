影／基隆選前之夜藍綠造勢 謝國樑：盡量避免路線重疊
中廣董事長趙少康今天到基隆力挺國民黨市長候選人謝國樑，表示基隆是他的出生地，相信謝國樑一定可以當選，翻轉基隆。趙少康還說，民進黨察覺「民心思變」，以前鼓勵大家返鄉投票，但今年返鄉優惠統統沒有了，對年輕人沒有信心了，請大家支持謝國樑，並讓國民黨提名的議員們全壘打。
趙少康中午到基隆仁愛市場與謝國樑會合後，與國民黨仁愛區市議員候選人張芳麗、莊榮欽、曾紀嚴、紀文荃在市場拜票，受到不少民眾與攤商歡迎，還有正在染髮的市民要求合影；一行人在阿嬌炒麵用餐，全程直播。
謝國樑說，趙少康對基隆相當有情感，多次鼓勵他未來要強化產業連結，讓基隆跟台北串聯起來，創造大量在地就業機會。感謝趙再度過來基隆，懇託大家一起出來投票。
趙少康表示，基隆是他最關心地方，因為基隆是他的出生地，相信這次基隆市長非謝國樑莫屬。謝一定可以當選，翻轉基隆，替基隆帶來新的生命、新的氣象與希望。
再過兩天就是投票日，謝國樑今天呼籲各方陣營，包括他自己陣營在內，在最後48小時，不要有奇怪的動作，這是維持台灣民主與穩定相當重要的元素，任何出怪招的陣營，相信不但不會得到想要的效果，反而都會被譴責。
謝國樑說，選前之夜會辦遊行造勢，民進黨同一天晚上也會舉辦「牽手」的活動。他尊重對手陣營的規劃，所以在路線上面會盡可能避開，不會讓雙方人馬在路線上有所重疊，盡最大的努力維持選舉的和諧，一起捍衛台灣的民主選舉。
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