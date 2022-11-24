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選前賴清德十度站台 另有「神秘嘉賓」將現身挺蔡其昌

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
「選前之夜x全城行動」將由6名市議員候選人們，從各自選區集結民眾，遊行到活動現場，力拚「團結行動、光復台中」。圖／蔡其昌競選總部提供
「選前之夜x全城行動」將由6名市議員候選人們，從各自選區集結民眾，遊行到活動現場，力拚「團結行動、光復台中」。圖／蔡其昌競選總部提供

後天將迎來九合一大選投票日，明晚即是選前之夜，民進黨台中市長候選人蔡其昌選定圓滿劇場舉辦造勢，副總統賴清德將10度南下台中，登台力挺蔡其昌，另由6名市議員候選人們，從各自選區集結民眾，遊行到活動現場，力拚「團結行動、光復台中」、「去投票，就會贏」。

「選前之夜」將於明晚登場，全台候選人蓄勢待發，準備為此次選戰最後階段「神來一筆」；而賴清德選擇再次到台中，參加蔡其昌「選前之夜x全城行動」造勢，盼能催出基本盤，為台中「挺身而出」，支持蔡其昌入主中市府，當晚甚至還會有名神秘嘉賓將現身力挺。

此次將是賴清德10度南下台中，現身力挺蔡其昌，而蔡英文總統也現身站台11次，可見民進黨對中台灣選情重視。

蔡其昌表示，「行動派」不只是競選標語，它是一個行動大於口號的象徵，是台中市民不需要再接受「口號治市」的起點，因為蔡其昌不會任意喊出「市長換人空氣換新」或送一些谷關空氣瓶來欺騙市民。

蔡其昌強調，讓城市進步與改變是需要有「行動力」的，因為行動，我們才能聽到市民的聲音，才能解決市民在乎的困難，所以拜託台中市民給蔡其昌為大家服務的機會，「去投票，就會贏」。

而同黨市議員候選人張耀中、何文海、江肇國、黃守達、林祈烽、陳淑華也展現團結氣勢，將號召支持者一起「六路齊發」，於鄰近定點集結支持者，分別走六條路線，齊往圓滿劇場造勢會場前進。

「選前之夜x全城行動」將於晚間6時30分，於戶外圓滿劇場正式開幕，屆時賴清德、蔡其昌競總主委蘇嘉全皆將現身力挺，更有金曲歌后黃妃、獨立樂團農村武裝青年登台熱力演唱，欲炒熱綠營支持者氣氛，隔天出門投票，力拚「光復台中、贏回光榮」，讓蔡其昌奪下中市長大位。

蔡其昌 投票 賴清德

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