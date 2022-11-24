新北藍綠陣營選前之夜隔街對決 800警組祥和平安機動隊 嚴防衝突

新北市藍綠陣營明晚由各自市長候選人在板橋區舉辦選前之夜造勢活動，兩黨對決造勢大型會場僅相隔約300公尺，新北市警局動員內外勤警力組祥和平安機動隊維安，嚴加防制爆發衝突，讓雙方陣營活動都能祥和落幕。為確保板橋民權、文化、中山、漢生東路及縣民大道等主要幹線交通順暢，新北市交通局昨公布明晚交管措施，人車須大範圍改道，最多將影響260班公車行駛，呼籲民眾注意提前改道。

新北藍綠陣營選前之夜對決，造勢場地僅隔約300公尺，加上歡樂耶誕城當晚有光雕秀，加上百貨顧客和下班民眾人潮，新北市府估算至少8萬人湧入新板特區，讓周遭居民憂心安全及交通問題。

新北市警局表示，國民黨候選人侯友宜在板一廣場辦團結之夜造勢，預計有超過2萬支持者。民進黨候選人林佳龍也在板橋新府路造勢，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與立法院長游錫堃先後到場站台，也約2萬支持者。新北市代理市長陳純敬擔心造勢活動結束，雙方陣營離場人潮在捷運站等地恐會發生預料外的衝突情事。

新北市警局為確保雙方陣營活動能順利圓滿落幕，啟動「祥和平安專案」，號召市警局富有經驗的200名內勤資深官警通通出馬，站上街頭共同擔服勤務，同時向警政署申請機動保安警力共6個分隊約240人加入維安行列，加上轄區板橋及海山警分局警力，總計與800名，以「防制衝突、嚴懲不法」為執法原則，力求保持行政中立，為避免進、離場時段車流集中，造成周邊交通回堵壅塞。