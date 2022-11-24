蔡培慧發告縣府公務員書 再打反貪腐牌

南投縣長選舉進入最後白熱化階段，民進黨候選人蔡培慧為拉攏理念相同支持者，針對貪瀆再度喊出要與優秀的行政團隊一起努力，南投才會進步。

蔡培慧在臉書上說，公務員是整個行政體系最重要的基石，近來看到某些行政首長因個人的違法亂紀，導致公務員受到不合理的壓迫，甚至必須為首長背黑鍋的事件，內心十分沉重。

她舉例說，前縣長李朝卿貪汙被判逾450年，牽累了不少公務員，非常了解公務員受迫於現實情勢，而捲入共犯結構的無奈，對於只想安定生活的公務員，陷於惶惶過日中。

她同時再問對手國民黨候選人許淑華，如何在南投市長任內，直接將下屬的報告當成自己的碩士論文，對於用功上進的公務員，為何得如此受權勢壓迫呢？強調南投的政風不應該敗壞至此。

蔡培慧承諾當選後，絕不會要求下屬做出超越職權規範的事，不會因政治立場不同予以不平等待遇，確保縣府的公務員在安心、安全的工作環境為縣民謀福利。

在信任與尊重、成就與發展的基礎上，蔡培慧表示若當選後，給公務員將一分有成就感的工作，並鼓勵同仁進修、創新發想，秉持信任原則，虛心傾聽大家的意見、尊重專業見解，充分溝通後做出福縣利民的決策。