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拉麵之亂張善政反嗆栽贓 鄭文燦曝打折後價格

聯合報／ 記者翁唯真鄭國樑／桃園即時報導
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右）今在立委賴品妤（中）及桃園鄭文燦（左）陪同下至龜山、蘆竹車掃。記者翁唯真／攝影
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右）今在立委賴品妤（中）及桃園鄭文燦（左）陪同下至龜山、蘆竹車掃。記者翁唯真／攝影

桃園競選小物拉麵之亂續燒，今國民黨桃園市長候選張善政回嗆遭栽贓抹黑，桃園市長鄭文燦受訪回應，被檢舉的那個案件他有看了，送出打折後市價45元的小物，是不是違反規定由司法釐清；民進黨桃園市長候選人鄭運鵬也說，既然有議員候選人選舉，就讓檢察官處理。

鄭運鵬今在立委賴品妤及鄭文燦陪同下至龜山、蘆竹車掃，賴品妤說，鄭運鵬是黨團幹事長，很多事都事必躬親、鞠躬盡瘁，希望桃園鄭文燦的政績能延續，因此特別來助選。

對於泡麵一事，國民黨主席朱立倫今再大力駁斥，鄭文燦說，被檢舉的那個案件他有看了，那是打折後市價45塊錢的拉麵，如果按照目前選罷法執行的實務是超過，因為檢舉人是基進黨的市議員候選人，應由地檢署來釐清；鄭運鵬也說，這是選舉實務上跟司法上面的問題，就讓檢察官去處理。

而昨行政院長蘇貞昌輔選提到換黨做2023年世界客家博覽會會斷掉，鄭運鵬說，相信4年前高雄市民投給高雄前市長韓國瑜的經驗大家記憶猶新，桃園現在有很多鄭文燦8年打下的基礎，換黨執政就會有很大差別。希望桃園不需要重蹈高雄的惡夢，他會無縫接軌延續市政。

桃園市長 鄭運鵬 鄭文燦

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