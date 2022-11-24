侯友宜選辦批三亂 林佳龍：政治口水騷擾
新北市長侯友宜選辦今上午表示，新北市長候選人林佳龍對新北市政一無所知，只會抹黑、造謠、開芭樂票，批評林佳龍亂說話、亂撒幣、亂告人。林佳龍今對此表示，議員候選人想要曝光可以理解，但不要政治口水做這種騷擾戰。
侯友宜選辦今表示，林佳龍參選新北市以來，對於新北市政一無所知，只會採取抹黑、造謠、開芭樂票等最低端選舉方式，新北市議員候選人江怡臻、吳訓孝今舉行記者會，統整林佳龍亂說話、亂撒幣、亂告人三亂新北的行徑，直言林佳龍真的是很會選，但就是看不見對於新北市的真心、不好好認真對待新北市民。
林佳龍今下午與土樹三鶯議員候選人在樹林車隊掃街，他說，自己也經過多次參選也都被檢驗過，所以社會對自己也有一定認識，包括在交通部長、台中市長政績，認為侯選辦那些其實是騷擾。
他說，議員候選人想要曝光可以理解，可是相對來講，但民進黨議員候選人都經過初選，是練過身體的放山雞、是土雞。藍營小雞都是特權加分，選舉也不好好去努力只會口水，對比之下綠營放山雞像溫室的小雞，他說綠營土樹三鶯市議員候選人都經過激烈競爭，大家還是要去提升自己，但不要政治口水，做這種騷擾戰，其實不值得回應。
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