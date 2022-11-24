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身體誠實爽賺人民幣 鄭正鈐批綠「雙標」：媒體曝柯建銘2子在陸做生意

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報資料照片

國民黨立委鄭正鈐今發新聞稿表示，媒體揭露民進黨立法院黨團總召柯建銘的二個兒子在大陸做生意，根本是嘴巴喊「抗中保台」，身體卻很誠實地爽賺人民幣「民進黨雙重標準始終如一」。

鄭正鈐表示，兩岸正當的經貿交流很正常，有問題的是民進黨的雙重標準，雖然不斷狂打抗中保台牌，但近日媒體揭露，柯建銘的長子柯韋任投資中資企業，柯韋任的董事同事還有上海政協委員，小兒子柯鈞耀也在大陸從事光電耗材料和半導體業務。

鄭正鈐也表示，他早在2016年就揭露柯韋任在具有中資背景的香港中信國際資產管理公司擔任投資人員，柯建銘一邊反對兩岸經貿交流，自己的兒子卻在中國大陸賺大錢，是「披著綠色外衣的大說謊家」。

鄭正鈐指出，2019年他也揭露行政院政務顧問鄭宏輝以「中國台灣」之名在大陸開公司，大賺人民幣，民進黨人士不斷操弄「抗中保台」獲取政治利益，但面對人民幣的時候，馬上變成「中國台灣」、「兩岸一家親」。

鄭正鈐批評，民進黨在抹紅別人的同時，自己卻不斷在爽賺人民幣，民進黨的雙重標準，果然是「綠能你不能」。

國民黨立委鄭正鈐表示，民進黨立法院黨團總召柯建銘的兒子柯韋任被媒體揭露投資中資企業。本報資料照片
國民黨立委鄭正鈐表示，民進黨立法院黨團總召柯建銘的兒子柯韋任被媒體揭露投資中資企業。本報資料照片

民進黨 鄭正鈐 柯建銘 人民幣

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