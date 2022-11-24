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被問收受400萬捐款疑雲一事 陳明通：陳局長不回答陳教授的問題
前新竹市長林智堅台大碩士學位因涉抄襲遭撤除，有民代爆料宣稱，陳明通在指導林智堅論文前後，曾收受企業達400萬元研究費捐款，質疑兩者間有無關聯。國安局長陳明通今日在立法院表示，他沒收一毛錢，不要為了選舉這麼羅織抺黑到這個程度。
立法院外交及國防委員會今日邀請陳明通、外交部部長吳釗燮、大陸委員會副主委邱垂正報告「G20峰會後國際關係變化對我國安影響」，並備質詢。會前媒體詢問陳明通有關企業捐款一事，陳明通表示，「我還是那一句老話，陳局長不回答陳教授問題。」據了解，陳教授已經委託律師，律師昨天已經發新聞稿，他要大家去看一看。
國民黨立委馬文君質詢時，則關切此案曾被檢舉到台灣大學，陳明通表示，台大確已收到相關資料，他們必須認真考慮；陳明通強調，他沒收一毛錢，籲外界不要為了選舉「羅織抺黑到這個程度」。
台北市議員王鴻薇昨指網路上有人爆料，指國安局長、台大國發所前教授陳明通指導林智堅論文前後，向同一個捐款來源收取高額捐款，質疑林智堅的抄襲和這個金流有關。陳明通昨透過律師聲明表示，没有任何不正當對價關係，也無任何徇私不法行為。
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