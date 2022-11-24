影／夫妻今合體直搗盧秀燕押地較勁？蔡其昌回應了
民進黨台中市長候選人蔡其昌今偕妻黃玉廷首次合體，在對手國民黨台中市長盧秀燕票倉、六屆立委的「押地」北屯、北區掃街拜票。蔡其昌被問及「是否有較勁意味？」時回應，北屯、北區最大咖就是立委莊競程，市區市民對他不熟悉，所以他勤跑市區，要讓選民看到他熱忱、認真，願意為城市承擔。
蔡其昌今天下午3時在北屯區車隊掃街前，首次與準備到北區北平黃昏市場掃街拜票的黃玉廷在北屯區莊競程服務處合體，黃玉廷近日來成為蔡其昌分身勤跑基層，也掃遍全台中市多個主要市場，受許多鄉親喜愛。今天兩人合體後兵分兩路，蔡其昌由莊競程、市議員曾朝榮、市議員候選人蔡雅玲、謝家宜等人陪同在北屯車隊掃街，黃玉廷前往北區市場拜票。
蔡其昌被問及「夫妻倆今天深入盧秀燕六屆立委的「押地」、北屯、北區掃街拜票，爭取婆婆媽媽等支持，有較勁意味？」蔡其昌說，選舉本來就是競爭，市民會比較政見，誰端出的牛肉好、誰認真。當認真的市長前，要先學會當認真的市長候選人。如果選舉都不認真，像盧秀燕這樣不拜託台中市民，到處去拜託其他縣市民眾，他認為，這就是不認真的候選人。
蔡其昌指出，至於哪一區是誰的票倉？他覺得北屯、北區在他心目中最大咖就是莊競程，代表人物是莊競程，但選民結構上，市區市民對他的熟悉程度多少不如過去縣區來得熟悉，所以他選舉期間多花時間在市區理所當然，讓選民看到他熱忱、認真，願意為城市承擔。
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