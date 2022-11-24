盧秀燕選情之夜「市長只有媽媽好」 葉璦菱等人演出
國民黨台中市長候選人盧秀燕25日回到本命區北屯舉辦「市長只有媽媽好」選情之夜，盧總部強調在地相挺，七位競選總幹事致詞催票，另邀4位女力歌手演出，包括吳淑敏、葉璦菱、曾心梅與江惠儀。
盧秀燕選情之夜與對手蔡其昌11月19日同地點，盧總部表示不是要拚場，原訂在北屯區總站夜市，但考量當天可能下雨，擔心場地泥濘不堪，臨時改在北屯的太原夜市。
節目安排，盧總部指出，強調在地，由七位總幹事包括立委江啟臣與楊瓊瓔、前立委顏寬恒、議員吳瓊華、陳政顯、黃健豪及市黨部主委顏文正先後助講，懇託與催票，候選人盧秀燕率各區議員候選人上台，壓軸演說。節目方面，主持人徐乃麟正式開場，並找4名女歌手演唱，強調女力挺女力。
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