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影／特地到萬丹排隊買來 馬英九笑回：我喜歡吃紅豆餅是流傳很久的誤會
選戰倒數，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今邀請前總統馬英九站台，車隊掃街前，蘇清泉與馬英九參訪里港鄉的豐誠冷凍食品，業者準備外銷毛豆、珍珠，請馬英九品嘗。業者深知馬英九喜歡吃紅豆餅，特別到萬丹排隊買紅豆餅，馬英九說，「我喜歡吃紅豆餅這是流傳很久的誤會」。
馬英九今展開輔選行程前，先到里港鄉的豐誠冷凍食品參訪，員工們看到馬英九現身列隊歡迎，高喊「總統好」，馬英九也逐一跟員工們握手，還有人說「總統好帥哦！」馬英九也跟大家合照。
拍照結束後，業者準備外銷的產品，毛豆、珍珠，並調製珍珠奶茶，請馬英九品嘗，業者以為馬英九喜歡吃紅豆餅，還特別到萬丹去排隊買。馬英九這時說，「說我喜歡吃紅豆餅是流傳很久誤會，我沒有特別喜歡吃，人家說我喜歡吃只能認了」，業者一旁說「真的誤會大了」。
馬英九現場沒有吃紅豆餅，倒是業者準備500C.C.的珍珠奶茶，馬英九一口接著一口很快就喝光了。
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