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影／特地到萬丹排隊買來 馬英九笑回：我喜歡吃紅豆餅是流傳很久的誤會

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
業者調配的珍珠奶茶，前總統馬英九一口接著一口喝光。記者劉星君／攝影
業者調配的珍珠奶茶，前總統馬英九一口接著一口喝光。記者劉星君／攝影

選戰倒數，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉今邀請前總統馬英九站台，車隊掃街前，蘇清泉與馬英九參訪里港鄉的豐誠冷凍食品，業者準備外銷毛豆、珍珠，請馬英九品嘗。業者深知馬英九喜歡吃紅豆餅，特別到萬丹排隊買紅豆餅，馬英九說，「我喜歡吃紅豆餅這是流傳很久的誤會」。

馬英九今展開輔選行程前，先到里港鄉的豐誠冷凍食品參訪，員工們看到馬英九現身列隊歡迎，高喊「總統好」，馬英九也逐一跟員工們握手，還有人說「總統好帥哦！」馬英九也跟大家合照。

拍照結束後，業者準備外銷的產品，毛豆、珍珠，並調製珍珠奶茶，請馬英九品嘗，業者以為馬英九喜歡吃紅豆餅，還特別到萬丹去排隊買。馬英九這時說，「說我喜歡吃紅豆餅是流傳很久誤會，我沒有特別喜歡吃，人家說我喜歡吃只能認了」，業者一旁說「真的誤會大了」。

馬英九現場沒有吃紅豆餅，倒是業者準備500C.C.的珍珠奶茶，馬英九一口接著一口很快就喝光了。

業者調配的珍珠奶茶，前總統馬英九一口接著一口喝光。記者劉星君／攝影
業者調配的珍珠奶茶，前總統馬英九一口接著一口喝光。記者劉星君／攝影
前總統馬英九今到屏東與國民黨屏東縣長候選人蘇清泉參訪里港鄉的豐誠冷凍食品，業者還特別跑到萬丹排隊買車輪餅給馬英九，馬英九說，「我喜歡吃紅豆餅這是流傳很久的誤會」。記者劉星君／攝影
前總統馬英九今到屏東與國民黨屏東縣長候選人蘇清泉參訪里港鄉的豐誠冷凍食品，業者還特別跑到萬丹排隊買車輪餅給馬英九，馬英九說，「我喜歡吃紅豆餅這是流傳很久的誤會」。記者劉星君／攝影
前總統馬英九今到屏東與國民黨屏東縣長候選人蘇清泉參訪里港鄉的豐誠冷凍食品，業者還特別跑到萬丹排隊買車輪餅給馬英九，馬英九說，「我喜歡吃紅豆餅這是流傳很久的誤會」。記者劉星君／攝影
前總統馬英九今到屏東與國民黨屏東縣長候選人蘇清泉參訪里港鄉的豐誠冷凍食品，業者還特別跑到萬丹排隊買車輪餅給馬英九，馬英九說，「我喜歡吃紅豆餅這是流傳很久的誤會」。記者劉星君／攝影

2022大選 馬英九 紅豆餅 萬丹

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