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「票投國民黨兩岸無戰場」被指投降主義 馬英九：不打仗也可以解決問題
前總統馬英九今下午到屏東縣，幫國民黨提名的縣長候選人蘇清泉在屏北地區車隊掃街，傍晚出席造勢團結大會。馬英九今接受媒體採訪被問到，「票投國民黨兩岸無戰場」被外界認為是投降主義，怎麼看？馬英九說，不打仗也可以解決問題。
馬英九說，各位都記得他執政過八年，「我們有沒有打戰？」，蘇清泉一旁回「沒有」。馬英九說，「這就對啦！」，為什麼一定要打仗？不打仗也可以解決問題，我們跟大陸簽23個協議，現在蔡英文想要廢沒有辦法廢？「沒有ECAF台灣外銷怎麼辦？」做得到可以避戰，我們要備戰，以防有戰爭。但是要避戰，怎麼避戰，要謀和，就這麼簡單。
對於屏東縣長選情有沒有翻轉可能性？馬英九看了一旁的蘇清泉，並指著蘇清泉，「有他（指蘇清泉）在就有可能，不然我來幹嘛呢？」
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