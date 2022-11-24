與戴琪談「台美21世紀貿易倡議」鄧振中盼美來台談判

台美21世紀貿易倡議日前結束首次實體會議。行政院政務委員兼經貿總談判代表鄧振中今天表示，出席APEC期間曾與美國貿易代表戴琪對話，雙方對於下次的談判時間、地點保持彈性，但都同意要盡速、早日取得成果。

鄧振中今天出席行政院會後記者會時表示，確實有很多機會與戴琪會面，兩人有討論到台美重要工作的推動，其中最重要的當然就是「台美21世紀貿易倡議」的談判工作，雙方檢討了從去年6月開始推動到目前的進度，都覺得相當滿意。上上周在紐約進行的談判，雙方談判人員能有較長時間，就每個題目交換意見，兩人都覺得很好，應該持續下去。

至於下次會議時間與地點，鄧振中說，目前並未決定，留給雙方談判人員找適當的時間，我方雖然希望在台北，但一直維持彈性，但雙方都同意盡速推動，早點獲得成果。他了解美國在亞洲地區推動很多工作，在南美洲、非洲都有很多計畫在進行，萬一不行，台灣也願意赴美談判。

雖然二次談判的時間地點未定，但鄧振中說，台灣目前希望在年底前，有機會能簽定階段性協定，這個盼望與目標還在，但具體進展要看談判進度如何。