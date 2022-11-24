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疫苗掮客涉詐欺未遂不送辦？薛瑞元：非信口開河 有所本

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長薛瑞元（左）今天赴立法院衛環委員會進行專題報告並備質詢。記者胡經周／攝影
衛福部長薛瑞元（左）今天赴立法院衛環委員會進行專題報告並備質詢。記者胡經周／攝影

新冠肺炎確診者無法外出投票，衛福部薛瑞元說沒有違憲疑慮，國民黨台北市長候選人蔣萬安批評薛瑞元搶做大法官的工作，另針對「疫苗掮客」沒有得手不用送辦的說法，被立委高嘉瑜指是「信口開河」。薛瑞元今出席立法院社福及衛環委員會再度表示，行政機關的所作所為，必須確信是合憲性才可以做，不可能做任何事前都要問大法官，「本來這都是日常的生活」。

立委李德維質詢表示，薛瑞元指出確診者無法外出投票合憲，也說衛福部施政一向合憲，有這句話嗎？薛瑞元說，他不是說一向合憲，而是說施政必須要有合憲的確信。

李德維說，他準備有3個案例為衛福部相關作法，被司法院大法官會議完全不同意，第一、國民年金案在大法官釋字第766號指出，相關遺屬請領年遺屬金條件的起始點不符合憲法規定，這是不是指衛福部違憲？薛瑞元說，有這一號解釋沒有錯，如果大法官有這樣的判定就是違憲，必須修改。

李德維說，第二、化妝品廣告案，大法官釋字第744號指出，對於廣告案事前審查為限制言論自由，也是違憲。

薛瑞元說，此規定在化妝品管理條例，此條例是立法院所制定的，衛福部只是執行單位，如果有違憲必須修法。

李德維說，第三、健保署資料庫，憲法法庭憲判字第13號日前指出，健保署提供個人健保資料於公務機關或學術研究，欠缺當事人可請求停止的相關規定，也是違憲。

李德維說，詐欺未遂是部長可以決定的嗎？還是由司法機關決定？薛瑞元表示，這是兩個層次問題，第一、衛福部依法行政的過程中，必須謹守依法行政的界線，不能無限制的都認為所有人都是犯罪的人，全部移送；第二、如果已涉及到實質違法就會採取行動，並與司法機關配合。

李德維說，昨日執政黨立委指薛瑞元部長不法辦疫苗掮客是信口開河，同義詞就是胡說八道、胡言亂語，不是說相關法律的解釋都由衛福部決定。

薛瑞元說，其實這都是有所本，不是信口開河，這些事情都須經衛福部初步評估，如同篩檢一樣，一定要經由篩檢，才知道後續應如何處理，如果發現不法才交由檢調機關處理，主管機關要把預防做好，移送不是重點。

立委李德維說，執政黨立委昨指薛瑞元稱不法辦疫苗掮客是信口開河，同義詞就是胡說八道、胡言亂語，不是說相關法律的解釋都由衛福部決定。薛瑞元回應，其實這都是有所本，不是信口開河。圖／取自國會頻道
立委李德維說，執政黨立委昨指薛瑞元稱不法辦疫苗掮客是信口開河，同義詞就是胡說八道、胡言亂語，不是說相關法律的解釋都由衛福部決定。薛瑞元回應，其實這都是有所本，不是信口開河。圖／取自國會頻道

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