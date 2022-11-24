【重磅快評】選前撒幣心法：錢一定要塞給你

最近有人突然接獲手機網銀通知金額入帳，打開戶頭竟然多了6000元，並註明「行政院發」，不禁樂得直喊大家快去查帳。想了半天，才想起是行政院擴大租金補貼專案，最近入帳。果然選前小確幸，行政院長蘇貞昌做得最到位！

選舉日近，檢警調廉巨頭高調宣示大查賄。候選人絕對禁止買票，檢警見影開槍，聞聲就抓。但在此同時，蔡政府卻正瘋狂大撒幣。蘇內閣部會總動員，全面展開政策大買票。

蔡政府政策買票的撒幣心法，令人嘆為觀止：在政策部分，超前部署的，選前落袋；部署落後的，選後補發。在民眾部分，資格不符的，放寬認定；如果連資格都沒有，沒關係，直接改變規定！總之，錢一定要塞給你！

以租金補貼專案來說，3月蘇貞昌就宣布擴大撒幣，以放寬所得標準方式，將原本每年12萬戶、50億元，提高到50萬戶、300億元。但到8月底截止，只有27萬戶申請，後來延長到10月底，連蔡英文臉書都貼出「租金補貼圖鑑」大力催促，結果還是只有31萬戶申請。政策粗糙到連撒幣都只撒出六成。

專家早就預言，這300億元會花不完，而且把房東和房客都得罪光。但蔡政府本來就志不在居住正義或健全租屋市場，而在政策買票。專家認為撒幣只撒六成很難看，蔡政府卻打算笑納補貼已經落袋的31萬戶選票。

農委會撒幣，更是急躁且粗暴。高雄美濃小番茄瘋欉、裂果，雖然病蟲害不屬於救助項目，在民代施壓下，專家多次勘災，仍未通過，但農委會最後仍拍板是天災，給予現金救助。有這種好康，嘉義、台南的小番茄也要求現金救助，台南洋香瓜更在立法院當場翻盤，雲林花生、油豆同樣要求納災損。

荒謬的是，農委會主委陳吉仲公開改變專家認定，把「管理問題」變成「氣候引起」，並蠻橫地說，「當然聽我的」！他還下令農改場、農糧署重回現場會勘。那些被迫再去會勘的專業人員，敢不蒙眼畫押？反正不管有沒有天災，這錢就是一定要撒下去的。

如果選前拿不到錢，選完也一定有後謝。經濟部、勞動部敲定，明年基本工資補貼門檻大放寬，砸錢13.4億，連小吃攤也有份。但疫情趨緩，防疫鬆綁，百業受影響不像過去，補貼卻更優惠，門檻放得更寬，擺明就是大撒幣。

至於民進黨北北基桃候選人共推1200元首都通月票政見，擺明要中央買單。蘇貞昌也立馬背書，還責成交通部推廣到全國。首都通號稱要補貼35億元，擴及全國則要52億元，但專家都說經費嚴重低估，而且很難帶動整體運量。換言之，重點不在改善公共運輸和交通空汙，而在撒幣騙選票。

選前大撒幣，部會爭相表態立功。這其實是另類的「綠能你不能」：其他政黨執政時想不出、也不敢這樣大肆揮霍，只有民進黨政府可以這樣濫權撒幣。更重要的是，候選人給錢叫買票，蔡政府買票叫補助、補貼、救助，或叫紓困振興；名稱隨便啦，給錢就好！民眾只能小心，選前大撒幣，選後割韭菜。