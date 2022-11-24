麥卡錫訪台踩中共「紅線」？陳明通：料敵從寬做好準備

共和黨眾院領袖麥卡錫可望當選美國眾議院議長，過去他曾公開表示出任議長將很樂意訪台。有立委詢問美方此舉會否再踩中共「紅線」？國安局長陳明通今天在立法院表示，中共的紅線是「不斷飄浮的」，隨中共主張的話語權、解釋權、修改權甚至懲罰權而定。麥卡錫是否來台須經台美協商決策，基於裴洛西訪台的經驗，須料敵從寬，會做好各方面準備。

立法院外交及國防委員會上午邀請國安局長陳明通、外交部部長吳釗燮、陸委會副主委邱垂正報告「G20峰會後國際關係變化對我國安影響」並備質詢。另邀請陳明通報告「近期國內槍擊及跨國詐騙等重大刑案頻傳，影響我國家安全之相關因應作為」。

共和黨眾院領袖麥卡錫可望當選美國眾議院議長，過去他曾公開曾支持民主黨議長裴洛西訪台，並稱如出任議長將很樂意訪台。美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）22日強調，如果眾議院新議長希望訪問台灣，美國政府不會阻撓。

民眾黨立委張其祿質詢時關切我方針對麥卡錫會否來台的初步評估？陳明通謹慎表示，麥卡錫確曾表態過，若當選眾議院院長會訪台，但其是否訪台，台美雙方要有（協商），會有（決策）。

張其祿表示，裴洛西訪台時對台灣產生非常大影響，若麥卡錫來台訪問，我們後續有因應的劇本嗎？陳明通，基於上次的經驗，我們當然須料敵從寬，會做好各方面準備。

立委追問，麥卡錫來台與否，對中共而言會否又是其「紅線」所在？陳明通則表示，中共喜歡搶話語權、解釋權與修正權，所以中共的紅線是不斷飄浮的。

陳明通舉例，當年他奉命組織一班學者起草中華民國第二共和憲法，他們（中共）說我們如果將中華民國憲法總綱拿掉，就是法理台獨。但他完全保留總綱，著重在政府體制如何調整，但中共仍認為此舉為法理台獨。所以中共的紅線是飄浮的，喜歡怎麼解釋就怎麼解釋，這個我方必須面對，其實中共整個戰略目標就是淹滅、吞下台灣，解決台灣問題完成祖國統一，是黨的目標，這不是陰謀。所以，看起來不是紅線，或他說是紅線，都是飄浮的，都隨中共主張的話語權、解釋權、修改權還有懲罰權而定。

張其祿同時詢問，至於中共廿大、美國期中選舉皆已結束，美國國務卿布林肯宣稱美中關係是有對抗、競合與衝突管理，他請教陳明通與外交部次長蔡明彥，在美中雙方國防部長、財政部長都已見面會談，布林肯也即將訪中，美中現在已進入「衝突管理」階段，關係似乎已較緩和，我們的對應是什麼？

陳明通表示，我們基本上最重要是捍衛這塊土地，所以在中美結構性的衝突下，陷入所謂修昔底德陷阱（Thucydides Trap或Thucydides's Trap），美國拜登總統清楚提出「競爭但不衝突」概念，但這其中是涉及自由民主與極權專制的競爭，而我們是自由民主的一環，而我們的地緣戰略、晶片等，都非常重要，台灣在整個過程裡面，毫無問題的是主角之一。

美中關係和緩會否影響美國對我的支持？蔡明彥則表示，應該不會這樣，依整體態勢評估，美中關係目前仍以競爭為主，但現在雙方發展出一些衝突管理的機制，對台灣是好的，若美中全面對抗，台灣站在第一線要承受來自中國大陸的壓力會非常大，若美中關係全面合作，台灣又須擔心被共管，所以現在整體戰略態勢來看，對台灣是好的。

但蔡明彥仍表示，對我國邦交國而言，中方在關門會議中不斷宣導過去這幾年邦文國數目有增加，意味習近平在廿大後在外交上對我們的孤立與打壓，將持續加碼。