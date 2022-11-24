國民黨： 薛瑞元申請陸專利填中國台灣 當初還阻擋BNT

國民黨今舉行「有法律就可以剝奪投票權？薛瑞元警總上身」記者會，指衛福部長薛瑞元過去是民進黨台北市長候選人陳時中拒絕BNT疫苗的共犯，說不願由對岸代理，但自己在大陸申請專利卻填上「中國台灣」。民進黨嘴巴喊抗中保台，行為卻接受中國台灣，難怪會被台灣人民仇恨。

國民黨文傳會副主委練鴻慶踢爆，過去身為陳時中副手的薛瑞元，是阻擋東洋製藥代理3000萬劑BNT疫苗的幫兇，當時公開的理由是「希望向德國原廠採購，而不要由大陸代理」。但根據對岸知識產權局的資料，薛瑞元在2008年申請中國大陸專利，居然接受「中國台灣台北縣」的稱謂。

針對薛瑞元自認剝奪確診者投票權「合憲」，薛瑞元以憲法第23條為依據，認為政府可以訂定法律來限制人民自由，但同樣由憲法第23條衍生出來的「比例原則」，要求政府施政必須符合「侵害最小原則」。薛瑞元等於是在說「惡法亦法」，有如當年的警總，並不符合憲法精神。

而薛瑞元先前說陳時中擋下來騙錢的疫苗掮客，被質疑為什麼不去告發犯罪，薛辯稱因為掮客沒騙成功，就沒有著手，連未遂犯都不是。練鴻慶舉出「最高法院110年度台上字第5577號刑事判決」打臉，判決文指出：「刑法上詐欺取財罪之成立，係以犯罪行為人實行詐術，使被害人陷於錯誤，因此為財產上處分為要件，且有既、未遂之分。只要犯罪行為人基於不法所有之意圖及詐欺故意，著手於詐欺行為之實行，使被害人陷於錯誤而將財物交付者，即為既遂；倘被害人未陷於錯誤，而無交付財物……即屬未遂。」最高法院認為只要行為人實行詐術，就是「著手」，就算被害人沒被騙，也是未遂犯。

練鴻慶認為，照薛瑞元的講法，有掮客謊稱手上有疫苗，要來欺騙衛福部給予訂金，這已經「實行詐術」，怎麼會沒有未遂犯呢？薛瑞元有律師資格，卻公開闡述與實務不合的法律見解，等於是在鼓勵詐騙集團「儘量騙」，騙到賺到，騙不到就不算犯罪，根本是「教歹囝仔大小」。

此外，台北市議員候選人楊植斗說，這一次選舉相對冷淡，又因疫情、下雨，投票率可能不會太高，議員的差距可能就在幾百票之間。因此民進黨希望刻意的壓低投票率，讓他可以從中作梗，這就是民進黨的奧步。過去選舉民進黨總是敲鑼打鼓，呼籲年輕族群返鄉投票，今年卻低調許多。