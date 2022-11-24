外交部編18億元預算案計畫援烏 吳釗燮：不求回報

俄烏戰爭持續進行中，外交部112年度編列144.3億元算案投入「國際合作及關懷」援外項目，其中有約18億元將用於援助烏克蘭。外交部長吳釗燮今（25）日在立法院表示，我援助烏克蘭不求回報，純粹是台灣人民善盡國際社會的責任。

立院外交及國防委員會上午邀請國家安全局局長陳明通、外交部部長吳釗燮、大陸委員會副主委邱垂正報告「G20峰會後國際關係變化對我國安影響」，並備質詢。針對外交部編列預算計畫捐助烏克蘭18億一事，吳釗燮會前受訪表示，烏克蘭受到那麼慘重損失後，台灣政府發揮愛心並未要求回報，純粹是台灣人民善盡國際社會責任，也懇請立委支持外交部編列的援外預算。

而針對立陶宛在台設立經貿代表處，卻不具備領務功能，吳釗燮表示，立陶宛經創部希望拓展在台的經貿業務，希望在台設立經貿方面度辦事處，現在也已經設立了，若未來要開辦更多領務方面的業務，外交部也會全力支持。

針對情治單位指稱中國大陸此次介入台灣的選舉力道不如以往，吳釗燮表示，中共介入的方式有很多，相關單位都在注意當中，中共不只介入台灣選舉，也介入其他國家的選舉，都曾提出相關警示，若其他國安單位需要外交部協助，外交部會加以協助。