綠委爆涉投共上校監控誰 國安局長證實全案偵辦未結束

針對陸軍上校向德恩涉向中共承諾投降案，目前有無掌握其他現役軍人、還有相關網絡，同樣作了向「中國效忠、投降承諾書」的舉措？國安局長陳明通今天在立法院證實，「我們有掌握」，此案還沒結束。民進黨立委王定宇質詢並語出驚人表示：不可能一個駐金門記者只吸收到一個上校，「這個上校還要監控我們的軍團司令、還要監控現在剛到陸軍當副司令的」，希望國安單位與司法檢調加油。

立院外交及國防委員會上午邀請國安局長陳明通、外交部部長吳釗燮、陸委會副主委邱垂正報告「G20峰會後國際關係變化對我國安影響」並備質詢。另邀請陳明通報告「近期國內槍擊及跨國詐騙等重大刑案頻傳，影響我國家安全之相關因應作為」。

王定宇質詢時表示，一般民眾與現役軍人涉法程度、構成危險也不同，他主張，在保障言論自由最大可能性下，也保障國家安全的可能下，應在陸海空軍刑法裡，針對非開戰、非戰時，現役軍人對中共表達效忠、配合、投降，邀集大家一起投降的行為，加入陸海空軍刑法中。

王定宇說，他將在保障言論自由與國家安全求取平衡下擬訂修法，對現役軍人向中國表忠一事作法律上規範與處理。

對此，陳明通表示，他完全支持，也佩服立委為國而謀；法務部政務次長蔡碧仲則表示，此節要放在哪一個法意中，須經跨部會協商確定，但放在哪裡都可以，法務部認為絕對有必要；陸委會副主委邱垂正則表示，此事非常重要，將尊重主管機關決定。

王定宇進一步追問陳明通，國安局掌握向案，「應該不只有一個，他都吸收到一個上校了」，就國安局了解，目前有無掌握其他現役軍人、還有相關網絡，同樣作了向「中國效忠、投降承諾書」的舉措？陳明通表示：我們有掌握，私下再向立委報告。

王定宇表示，所以確實是有？所以此案還沒結束？陳明通說：是的。

王定宇稱，他尊重偵查不公開。不可能一個駐金門記者只吸收到一個上校，這個上校還要監控我們的軍團司令、還要監控現在剛到陸軍當副司令的，這個層級以大樹法則，應該是一串，希望此案不要到這裡為止，希望國安單位與司法檢調加油。