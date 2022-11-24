陳明通認為上校向中共投降涉叛國 國安局有偵防機制

陸軍上校向德恩涉簽署效忠中共誓約書並收取「內應費」，目前遭依收賄罪嫌起訴，正在清查有無提供情資給中共。國安局長陳明通上午在立院備詢時直言，他認為此舉等同「叛國罪」，若立院擬修法從嚴處置，他絕對尊重並配合辦理。他說，國安局有一個統合機制，針對（軍公教）不管在職或退休者，只要與境外敵對勢力勾連違反國家安全，都是國安局統合偵防的業務範圍。

立院外交及國防委員會上午邀請國安局長陳明通、外交部部長吳釗燮、陸委會副主委邱垂正報告「G20峰會後國際關係變化對我國安影響」並備質詢。另邀請陳明通報告「近期國內槍擊及跨國詐騙等重大刑案頻傳，影響我國家安全之相關因應作為」。

無黨籍立委林昶佐詢問，向德恩收賄簽署向中共投降承諾書，國安局如何看待。陳明通回應表示，他認為作為中華民國軍人，做這種事情很不應該，不要說是軍人，百姓也該愛鄉愛土、為國盡忠，這是做人基本道理，但因已進入司法過程，對案情他不評論。

民進黨立委羅致政質詢時表示，他不認同陳明通表態「無法評論」，因這牽涉國際媒體對台灣軍隊的觀感，到底軍方有無被滲透 ？該份投降承諾書到底是中國官方制式文件，還是共諜自己寫的？國安局應向社會釐清。

陳明通回應指出，「坦白講，這種東西等同叛國罪」。羅致政進一步問，若陳明通認為是叛國罪，現在法律卻只能用貪污罪來判，國安局應該明確表態，現行法律是否有不足之處？

陳明通說，「我已經表達了，我覺得這應該是叛國罪」，立法院若認為現行法令有什麼不足，可以盡快修法。

時代力量立委陳椒華質詢時，則關切國安體系「向案」對的影響，陳明通表示，向案「調查有一點時間了」，國安體系一直在處理，「才有這些案子出來」，而（軍公教）不管在職或退休者，只要與境外敵對勢力勾連違反國家安全，都是國安局的業務範圍。國安局有一個機制來統合國安單位，都一直在進行，努力在作這個事情。