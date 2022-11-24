快訊

實況主Toyz賣大麻菸彈下場出爐！法院依六個毒品罪判4年2月

投票率上不來？週六北部6成機率降雨 網憂選民「懶得出門」

台灣最愛用密碼出爐！竟是「代表身份」的它

疫苗掮客到底查不查？蔡清祥話沒有說死：「轉知」執法機關

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
法務部長蔡清祥說，掮客案是行政上失職或是有犯罪，會請權責機關了解，以法務部立場，只要有違法就依法處理，他會轉知給執法機關檢視有無合於立案的標準，也會要求權責單位蒐集最近的相關訊息，依法律規定辦理。圖／取自國會頻道
法務部長蔡清祥說，掮客案是行政上失職或是有犯罪，會請權責機關了解，以法務部立場，只要有違法就依法處理，他會轉知給執法機關檢視有無合於立案的標準，也會要求權責單位蒐集最近的相關訊息，依法律規定辦理。圖／取自國會頻道

衛生福利部部長薛瑞元驚爆去年國內鬧疫苗荒時，有「疫苗掮客」介入採購案，薛瑞元欲語還休，激起藍綠政治人物不滿；國民黨立法委員今天質詢法務部長蔡清祥是否應立案調查，蔡清祥在一番輪攻下說，這是檢察官職責所在，會轉知執法機關。

立委林思銘說，政府疫苗採購傳有掮客介人，檢察官、政風人員本應介入了解，如果有涉及犯罪就要偵辦，建議蔡清祥可以傳話給薛瑞元。

林思銘說，依照刑事訴訟法規定，檢察官一旦知有犯罪嫌疑就該啟動偵查，「這個沒有行政裁量的空間」，要求蔡清祥責成所屬檢察機關立案偵辦。

立委曾銘宗說，疫苗掮客的事在法律上是詐欺行為，詐欺罪也罰未遂犯，薛瑞元有辦法解釋憲法，稱不會讓確診者去投票，又可身兼檢察官，在案子還沒開始查就有法規解釋權，「又能解釋憲法、又能解釋刑事訴訟法，真厲害」。

曾銘宗問蔡清祥說，疫苗掮客的案子「我們要求立案可不可以？」、「要不要給你主決議後再立案？」，曾銘宗說，如果啟動調查可以調查到某個程度，就可還給相關人士清白。

立委洪孟楷說，不分黨派人士都希望揪出掮客，「想發疫情財根本罪該萬死」，薛瑞元在公開場合具體指去年國內鬧疫苗荒時，有人以總採購價金30%和政府談判、以每筆數億到數千萬元染指採購案，這不是立委爆料，是薛瑞元自己說的。

洪孟楷說，掮客的事一年前沒人告發、檢舉，現在大家恍然大悟，薛瑞元稱告不到，「那黑幕到底有多深？」政府是一體的，如果蔡清祥不認為薛瑞元是隨便說說、薛瑞元的話不值得參考，就要立案偵查。

蔡清祥說，掮客案是行政上失職或是有犯罪，會請權責機關了解，以法務部立場，只要有違法就依法處理，他會轉知給執法機關檢視有無合於立案的標準，也會要求權責單位蒐集最近的相關訊息，依法律規定辦理。

國民黨立法委員林思銘說，依照刑事訴訟法規定，檢察官一旦知有犯罪嫌疑就該啟動偵查，「這個沒有行政裁量的空間」，要求蔡清祥責成所屬檢察機關立案偵辦。圖／取自國會頻道
國民黨立法委員林思銘說，依照刑事訴訟法規定，檢察官一旦知有犯罪嫌疑就該啟動偵查，「這個沒有行政裁量的空間」，要求蔡清祥責成所屬檢察機關立案偵辦。圖／取自國會頻道
國民黨立法委員曾銘宗說，疫苗掮客的事在法律上是詐欺行為，詐欺罪也罰未遂犯，薛瑞元有辦法解釋憲法，稱不會讓確診者去投票，又可身兼檢察官，在案子還沒開始查就有法規解釋權，「又能解釋憲法、又能解釋刑事訴訟法，真厲害」。圖／取自國會頻道
國民黨立法委員曾銘宗說，疫苗掮客的事在法律上是詐欺行為，詐欺罪也罰未遂犯，薛瑞元有辦法解釋憲法，稱不會讓確診者去投票，又可身兼檢察官，在案子還沒開始查就有法規解釋權，「又能解釋憲法、又能解釋刑事訴訟法，真厲害」。圖／取自國會頻道

薛瑞元 疫苗 蔡清祥

延伸閱讀

強勢駁薛瑞元掮客論 高嘉瑜：詐欺未遂不是衛福部認定

影／掮客說薛瑞元批小孩鬥嘴 黃珊珊：自己說出又收回

再槓薛瑞元掮客說 黃珊珊批：話說出又收回還能相信什麼

不法辦疫苗掮客被高嘉瑜批信口開河 薛瑞元今低調這樣說

相關新聞

疫苗掮客到底查不查？蔡清祥話沒有說死：「轉知」執法機關

衛生福利部部長薛瑞元驚爆去年國內鬧疫苗荒時，有「疫苗掮客」介入採購案，薛瑞元欲語還休，激起藍綠政治人物不滿；國民黨立法委...

國民黨：鄭文燦市府問題一籮筐 滯洪池標案高達11億元

桃園市議員詹江村、舒翠玲及國民黨桃園市長候選人張善政新媒總監練鴻慶今舉行「滯洪池標案高達十一億元，鄭文燦在想什麼？」記者...

美國新眾院議長若想訪台 吳釗燮：政府會歡迎並積極安排

外交部長吳釗燮24日列席立法院外交國防委員會備詢時，針對料將接任美國眾院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）若訪...

政府今年捐助APEC共220萬美元 支持跨領域計畫

外交部及國發會今天在行政院會報告有關今年亞太經濟合作APEC會議。今年我國向APEC捐助共計220萬美元，以支持具跨領域...

北市選前之夜路權爭霸 凱道唱空城背後是精心算計

選前之夜，向來被視為觀察候選人氣勢的指標，各陣營莫不卯足力量爭取良好地點。11月25日首都市長投票前夕，向來熱門的總統府前凱道卻意外「唱空城」。今年的台北市長選舉，雖然三人勢均力敵程度，堪稱1994年以來空前，但凱道卻要在這次選舉出局。原本借到路權的陳時中陣營已宣布，11月25日選前之夜，將改到競選總部前北平東路造勢。這也代表，每天通勤必須行經景福門、公園路一帶的市民，今年可以免於改道或塞車之苦。

六都攻防戰／綠打抗中牌跟縣市情結 這兩招抓得住台中人的心？

投票倒數，民進黨台中市長候選人蔡其昌挑戰現任市長盧秀燕，中央打「抗中牌」、地方打「縣區出市長」，這兩張牌成為選戰後期主軸，但會奏效嗎？立法院長游錫堃說「蔡其昌選得好，習近平不敢打過來」，結果拖累蔡被網友罵爆，前兩次台中市長選舉也不分縣市區都一面倒，可見候選人因素更吸票。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。