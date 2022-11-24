疫苗掮客到底查不查？蔡清祥話沒有說死：「轉知」執法機關

衛生福利部部長薛瑞元驚爆去年國內鬧疫苗荒時，有「疫苗掮客」介入採購案，薛瑞元欲語還休，激起藍綠政治人物不滿；國民黨立法委員今天質詢法務部長蔡清祥是否應立案調查，蔡清祥在一番輪攻下說，這是檢察官職責所在，會轉知執法機關。

立委林思銘說，政府疫苗採購傳有掮客介人，檢察官、政風人員本應介入了解，如果有涉及犯罪就要偵辦，建議蔡清祥可以傳話給薛瑞元。

林思銘說，依照刑事訴訟法規定，檢察官一旦知有犯罪嫌疑就該啟動偵查，「這個沒有行政裁量的空間」，要求蔡清祥責成所屬檢察機關立案偵辦。

立委曾銘宗說，疫苗掮客的事在法律上是詐欺行為，詐欺罪也罰未遂犯，薛瑞元有辦法解釋憲法，稱不會讓確診者去投票，又可身兼檢察官，在案子還沒開始查就有法規解釋權，「又能解釋憲法、又能解釋刑事訴訟法，真厲害」。

曾銘宗問蔡清祥說，疫苗掮客的案子「我們要求立案可不可以？」、「要不要給你主決議後再立案？」，曾銘宗說，如果啟動調查可以調查到某個程度，就可還給相關人士清白。

立委洪孟楷說，不分黨派人士都希望揪出掮客，「想發疫情財根本罪該萬死」，薛瑞元在公開場合具體指去年國內鬧疫苗荒時，有人以總採購價金30%和政府談判、以每筆數億到數千萬元染指採購案，這不是立委爆料，是薛瑞元自己說的。

洪孟楷說，掮客的事一年前沒人告發、檢舉，現在大家恍然大悟，薛瑞元稱告不到，「那黑幕到底有多深？」政府是一體的，如果蔡清祥不認為薛瑞元是隨便說說、薛瑞元的話不值得參考，就要立案偵查。