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國民黨：鄭文燦市府問題一籮筐 滯洪池標案高達11億元

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨今舉行「滯洪池標案高達十一億元，鄭文燦在想什麼？」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨今舉行「滯洪池標案高達十一億元，鄭文燦在想什麼？」記者會。記者劉宛琳／攝影

桃園市議員詹江村、舒翠玲及國民黨桃園市長候選人張善政新媒總監練鴻慶今舉行「滯洪池標案高達十一億元，鄭文燦在想什麼？」記者會。練鴻慶指出，選前倒數第二天，鄭文燦的疏失還是一件接一件，鄭文燦敢告人，卻不敢對屢屢踢爆桃市府問題的舒翠玲和詹江村提告，證明鄭文燦心虛。

舒翠玲指出，在國民黨開記者會踢爆之後，桃市府2天內就把積欠防疫計程車將近10個月的車資趕緊撥付給計程車司機，算是亡羊補牢，但更證明鄭文燦市府應作為而未作為，鄭文燦天天忙著跑選舉而荒廢桃園。桃市府之前說人力不足，事前說核款前要一一核對單據才導致進度慢，明顯自打臉。

詹江村表示，桃園市中壢運動公園光是整地就要22億，由承攬桃園許多公共工程的皇昌公司得標，該公司民刑事上都屢屢出問題，但為何在桃園總是能以限制性招標方式得到標案？之後還追加了一個附加在主標案的滯洪池，竟要價11億元，且過半數評委是桃園市府官員。

詹江村說，評委名單都已公開，新聞處竟還出來闢謠，根本是造謠。此外，桃市有疑慮的工程其實不只一個，工程一直延宕、一直追加預算，金額非常龐大而恐怖，還有大炒農地、簽賭、黑道詐騙集團等多種問題，桃園問題太多，需要讓大家了解。

練鴻慶補充，他們收到的陳情多到來不及在選前開記者會。包括將市府工地大量建築廢棄物以多報少以重報輕、6月完工的竹圍漁港遊艇碼頭現在已消失、北區青年活動中心地基掏空、龜山區街頭卻有垃圾回收場等，每件問題都很值得質疑。

桃園市長 鄭文燦 詹江村

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