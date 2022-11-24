政府今年捐助APEC共220萬美元 支持跨領域計畫

外交部及國發會今天在行政院會報告有關今年亞太經濟合作APEC會議。今年我國向APEC捐助共計220萬美元，以支持具跨領域性質，及與數位創新、海洋廢棄物管理、微中小企業相關的計畫。

今年APEC年度部長會議於11月17日在泰國曼谷召開，這次年會是自2018年巴紐年會後，首次舉辦之實體高階會議。我國由國發會主委龔明鑫及行政院政委鄧振中率團與會。

我領袖代表張忠謀出席經濟領袖會議，分享台灣經驗，向國際社會傳遞台灣願積極貢獻，共同為促進亞太區域穩定繁榮努力。

外交部表示，會議期間張忠謀與美國副總統賀錦麗、日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍、加拿大總理杜魯道及美國國務卿布林肯等會談互動交流。

外交部表示，張忠謀夫人張淑芬在參訪「泰國國家藝術博物館」的官方行程中，與其他領袖配偶互動熱絡。另也參訪慈善機構「泰國自閉症基金會」，代表政府捐贈該基金會30萬泰銖，以表達我國對該基金會工作的支持，展現柔性外交的力量，彰顯我國正面且積極為善的國際形象。

國發會表示，今年APEC部長們通過3份重要文件，除部長聯合聲明、領袖宣言外，領袖宣言附件「生物、循環及綠色經濟發展之曼谷目標」更是今年最重要成果。

鄧振中在會中提到，促進貿易及投資仍是疫後全球經濟復甦的關鍵。我方承諾採取開放及公平的貿易、投資及良好法制作業，並提升與APEC會員的貿易便捷化合作。在當前國際供應鏈重組的挑戰下，理念相近夥伴間的信任與合作，不僅是供應鏈產生韌性的基礎，也是共同處理國際經濟問題的重要解方。

APEC是亞太地區最重要的經濟合作論壇，國發會指出，依據大會設定主題，除與各會員體分享我方相關成果與政策方向，並讓會員體瞭解我方願與各會員體合作，協助能力建構，增進會員體對我參與APEC貢獻的瞭解，進而支持我國各項工作與倡議提案，增加我國際能見度。