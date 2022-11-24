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不法辦疫苗掮客被高嘉瑜批信口開河 薛瑞元今低調這樣說

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
薛瑞元昨說，疫苗掮客沒有得手不用送辦，被立委高嘉瑜指是「信口開河」，今天薛瑞元低調表示，可以不用再問這題。記者沈能元／攝影
薛瑞元昨說，疫苗掮客沒有得手不用送辦，被立委高嘉瑜指是「信口開河」，今天薛瑞元低調表示，可以不用再問這題。記者沈能元／攝影

新冠疫苗採購爭議不斷，衛福部長薛瑞元日前指出，有掮客透過工商及宗教團體運作，而引起軒然大波，隨後卻又說「疫苗掮客」沒有得手不用送辦，昨被立委高嘉瑜指是「信口開河」，今天外界再度關心此議題。對此，薛瑞元表示，這問題昨在高委員質詢時已經回答了，可以不用再問這題。

薛瑞元今天到立法院社會福利及衛生環境委員會進行「醫療服務點值長久失衡、人力科別與地域分布不均，應如何於總額支出制度中，達到全民健康保險經營永續與保障醫療權益等目標」專案報告，並於會前受訪。

至於，新冠肺炎確診者無法外出投票，持續受到關注，國民黨台北市長候選人蔣萬安更批評衛福部長薛瑞元搶做大法官的工作，薛瑞元今日出席立法院社福及衛環委員會時再度強調，行政機關的所作所為，必須確信是合憲性才可以做，不可能做任何事前都要問大法官，「本來這都是日常的生活」，大法官的職責是針對有爭議性的具體案件做裁判，所以這是兩件不同的事情。

薛瑞元說，衛福部進行合憲性的確認，不會讓我們成為大法官，如同立法委員擬定法條前，也會進行合憲性的確認，也不會擬定每一個法條都要詢問大法官，會不會有違憲的問題，如果有違憲的情形，才會到大法官來處理，不論是立法委員、行政官員都這樣的認知，也不會因此成為大法官。

民眾也關心口罩放寬時間，指揮中心指揮官王必勝昨說，口罩鬆綁預計在12月，但12月有跨年等大型活動，防疫措施應如何規畫？薛瑞元說，這部分由指揮中心回答。

疫苗 薛瑞元 高嘉瑜

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