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【專家之眼】選後將引爆民進黨權力鬥爭

聯合報／ 曾志超/中華經濟與金融協會副秘書長
蔡英文總統執政時間進入倒數階段，賴清德（左）、統陳建仁（右）提前進入黨內總統初選模式。中為蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統執政時間進入倒數階段，賴清德（左）、統陳建仁（右）提前進入黨內總統初選模式。中為蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片

2022年九合一選舉即將在26日舉行，本次選舉相當程度是檢視執政成績。選舉結束後，蔡英文總統執政時間進入倒數階段，正式邁入後蔡英文時代，選舉結果恐引爆民進黨權力爭奪戰。

民進黨內雖有諸多派系，但在蔡英文2020年順利連任後，更加專斷獨行，各派系要角紛紛臣服，似只剩下英系，黨內鮮有異音。有意挑戰2024的候選人，礙於蔡英文的權位，無人敢攖其鋒。最明顯的例子，就是本次選舉由蔡徹底掌控提名權，選戰後期主打抗中保台，也應出自主席之手。惟逼近2024之際，若選舉失利(尤其是台北市及桃園市二都)，該黨權力將面臨重新洗牌。選舉可能有以下三個結果:

結果一、超乎預期：若同時贏得台北市與桃園市，蔡英文仍然會緊抓著大權，主導2024黨內提名，確保之後英系的影響力。目前看來最有可能就是力推蔡最信任的陳建仁前副總統。而賴清德早已布局已久，私下合縱連橫民進黨各派系。之後的黨內初選，可望由蔡英文的代理人，對上挑戰者賴清德，重演2020年英賴對決戲碼。

結果二、不輸不贏：取得台北市或桃園市其中一個市長，算是不輸不贏或小輸，依照蔡英文戀棧權位的性格，勢必還會固守其權力。既然蔡英文一人主導的選戰結果不理想，沉潛許久的賴清德等人，即可能提早「揭竿起義」。不過因為選舉結果也不算壞，擁護蔡英文的力量仍會出面捍衛，形成擁英與棄英的二股勢力對峙，因為二者勢均力敵，對抗將會相當激烈。

結果三、慘敗收場：同時輸掉台北市與桃園市等縣市，選戰輸的一塌糊塗，各派系將立即提出檢討的聲音，要求領導無方且獨斷的蔡英文辭去黨主席謝罪，蔡將提早跛腳，此為多數民進黨員最希望看到的結局。只不過蔡英文在權力慾望的驅使下，未必會因為選舉挫敗而退縮，還有可能堅持不退。《美麗島電子報》董事長吳子嘉就預測，蔡英文不管桃園市長輸或是贏，都不會請辭民進黨黨魁。

這次選舉民進黨的選情相當不樂觀，極有可能全面挫敗，最好的結果是小輸收場，很大的可能是慘敗收場。從以上分析可知，後蔡英文時代民進黨的權力分配，很大程度取決於蔡英文的態度。

若循2018年九合一選舉模式，身兼黨主席的蔡英文總統開票當天深夜就辭去主席一職。此舉將讓蔡英文提前跛腳，各派系鬥爭浮上檯面。不過對民進黨可能是正向的，雖然過程火爆，出招刀刀見骨，暴露出各方的矛盾，但也能及早確認新主席與黨籍總統候選人，之後就可以專心一致對外。

反之，蔡英文如堅決不退，《民進黨黨章》第十五條之一明文:「現任總統為本黨黨員時，自其就任之日起，為本黨主席，至其卸任之日止。其任期以憲法規定之總統任期為一任，不適用第十五條第三項關於任期之規定。」「總統不出任本黨主席時，代理主席或新任主席之產生方式，依第十五條第三項主席出缺之規定辦理，其任期與總統之任期同。」在擔任總統期間，除非蔡英文自己辭職才會下台，如她打死不退，民進黨也無可奈何。

蔡英文若不辭主席，堅決主導2024年的候選人提名，內耗時間將會相當長。蔡英文全力護航陳建仁，強奪總統候選人，小則內鬥加劇，大則賴清德脫黨競選。即使賴清德最終能代表民進黨參選，缺乏黨務控制權，沒有立委選舉提名權，府院也不願意配合總統選戰，將是民進黨的一大隱憂。

蔡英文 民進黨 選情評論 2022大選

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