【即時短評】防疫、選務不給力 官員卻搶當「幹話王」

聯合報／ 本報記者林河名
確診者不能投票是否違憲，連日引起社會熱議。本報資料照片
確診者不能投票是否違憲，連日引起社會熱議。本報資料照片

九合一選舉，再過兩天就要投票。民進黨政府自認「抗疫有成」，卻未能在選戰中加分，也無法保障確診者的投票權。防疫、選務都不給力，倒是官員的「高論」頻頻，且不乏「提油救火」，堪稱選戰中的另類「神助攻」。

這幾天「異軍突起」的執政團隊戰將，首推衛福部薛瑞元。薛有醫師、律師「雙師」執照，特殊背景也讓他的發言更受人矚目。

然而，民眾期待的官員不該只是個「辯士」。衛福部長用他的法律專業，堅稱確診者不能出門投票並未違憲。只是，他引述的憲法第23條，雖規定若為公共利益等情況，權利並非不得限制；但該條「比例原則」的真意，更在於對人民自由權利的限制，應謹守最小範圍，方不構成侵害人民權利。

薛瑞元雖跟國民黨台北市長候選人蔣萬安「戰法律」，但他的法律見解其實正遭受嚴厲挑戰。知有「疫苗掮客」卻故作神祕，甚至以「幼稚」來取笑在野黨的質疑，除了凸顯公務員知有犯罪嫌疑而不告發的失職，也無視在野監督的制衡力量，這樣又如何敢自炫兼具醫師、律師的雙重優勢？

既然薛具有法律專業，現職又是衛福部長，確保醫療及人權則是他最該兼顧的任務。連司法院都認為「確診隔離」和「能不能投票」是兩回事，衛福部機關首長難道不能在做好「確診隔離」和「保障投票權」及早超前部署，只能自命為「大法官」，出一張嘴卻幹話連連？

2022大選 衛福部 薛瑞元 蔣萬安

延伸閱讀

再槓薛瑞元掮客說 黃珊珊批：話說出又收回還能相信什麼

影／掮客說薛瑞元批小孩鬥嘴 黃珊珊：自己說出又收回

戰神褪色？曾銘宗直指兩大權責不分 薛瑞元無法反駁

強勢駁薛瑞元掮客論 高嘉瑜：詐欺未遂不是衛福部認定

相關新聞

胡錫進批蔡英文未悼念團團 綠委：輪到維尼熊我搶第一

前環球時報總編輯胡錫進日前批評，總統蔡英文未悼念大貓熊團團病逝，「許多台灣人以此為恥」，民進黨立委林俊憲今天表示，既然中...

網傳涉不當金流？國安局長陳明通委律師澄清並將報警提訴訟

民代昨指網路上有人爆料，指國安局長、台大國發所前教授陳明通指導林智堅論文前後，向同一個捐款來源收取高額捐款，質疑林智堅抄...

【即時短評】防疫、選務不給力 官員卻搶當「幹話王」

九合一選舉，再過兩天就要投票。民進黨政府自認「抗疫有成」，卻未能在選戰中加分，也無法保障確診者的投票權。防疫、選務都不給...

2022前進議會／同黨議員太強…剩3天投票 藍北市後段班疾呼要配票

台北市議員選舉競爭激烈，少數議員聲量衝高，恐成吸票機，最後關頭有國民黨候選人喊出希望國民黨配票，避免選票集中少數人身上，出現遺珠之憾，但國民黨北市黨部評估票源之後，主委黃呂錦茹表示，仍採取責任區制，不會配票。

力挺北海岸新人陳家琪 徐巧芯到淡水老街陪同拜票

九合一選舉進入最後倒數，新北市第一選區（淡水、八里、三芝、石門）形成5搶4局面，有藍營女悍將之稱的台北市議員徐巧芯今天到...

記帳士公會活動 蔡英文催票：一起為台灣民主挺身而出

蔡英文總統今天下午出席「中華民國記帳士公會全國聯合會第四屆第四次會員代表大會」，肯定記帳士提供專業服務，扮演納稅義務人和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。