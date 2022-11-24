【即時短評】防疫、選務不給力 官員卻搶當「幹話王」

九合一選舉，再過兩天就要投票。民進黨政府自認「抗疫有成」，卻未能在選戰中加分，也無法保障確診者的投票權。防疫、選務都不給力，倒是官員的「高論」頻頻，且不乏「提油救火」，堪稱選戰中的另類「神助攻」。

這幾天「異軍突起」的執政團隊戰將，首推衛福部長薛瑞元。薛有醫師、律師「雙師」執照，特殊背景也讓他的發言更受人矚目。

然而，民眾期待的官員不該只是個「辯士」。衛福部長用他的法律專業，堅稱確診者不能出門投票並未違憲。只是，他引述的憲法第23條，雖規定若為公共利益等情況，權利並非不得限制；但該條「比例原則」的真意，更在於對人民自由權利的限制，應謹守最小範圍，方不構成侵害人民權利。

薛瑞元雖跟國民黨台北市長候選人蔣萬安「戰法律」，但他的法律見解其實正遭受嚴厲挑戰。知有「疫苗掮客」卻故作神祕，甚至以「幼稚」來取笑在野黨的質疑，除了凸顯公務員知有犯罪嫌疑而不告發的失職，也無視在野監督的制衡力量，這樣又如何敢自炫兼具醫師、律師的雙重優勢？

既然薛具有法律專業，現職又是衛福部長，確保醫療及人權則是他最該兼顧的任務。連司法院都認為「確診隔離」和「能不能投票」是兩回事，衛福部機關首長難道不能在做好「確診隔離」和「保障投票權」及早超前部署，只能自命為「大法官」，出一張嘴卻幹話連連？

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