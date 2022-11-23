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胡錫進批蔡英文未悼念團團 綠委：輪到維尼熊我搶第一

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
中國國家主席習近平。（美聯社）
中國國家主席習近平。（美聯社）

前環球時報總編輯胡錫進日前批評，總統蔡英文未悼念大貓熊團團病逝，「許多台灣人以此為恥」，民進黨立委林俊憲今天表示，既然中國不承認台灣的總統，那麼為何要在意蔡英文的發文，「等到哪天輪到那隻維尼熊，我一定搶第一個出來悼念，比大年初一搶頭香還認真」。

林俊憲晚間在臉書發文說明，好久不見的胡錫進，這幾天據說是被關在家裡響應黨的清零政策，不過他也沒閒著，在推特上又拿團團過世來做政治文章，批評蔡英文沒有發文悼念，還有不知道去哪裡接觸到的台灣人，竟然會覺得「深以為恥」。

林俊憲認為，中國在意的根本不是團團，而是兩岸連結的紐帶一條條斷裂卻莫可奈何的無力感，讓他們氣急敗壞。

林俊憲指出，團團多年來帶給台灣人無數歡樂，逝世自然是令人難過的事，但是也謝謝牠，從此不再有病痛，不過硬要把一隻可愛的動物綁上政治的十字架，只能說噁心，況且最奇怪的是，「既然你們不承認台灣的總統，那麼你們在意小英有沒有發文要幹什麼？」

林俊憲表示，中國人總有一種世界圍著他們轉的奇妙心態，不只是團團，甚至也不只是台灣，任何一點跟中國沾上邊的事情發生，只要那個國家沒表態就會被出征，這是自卑久了轉為自大的典型症狀，急於獲得他人認可，深怕別人不知道他們，這是很不健康的，需要尋求協助。

林俊憲說，既然胡錫進這麼希望台灣對中國的熊表示哀悼，「那我答應他，等到哪天輪到那隻維尼熊，我一定搶第一個出來悼念，比大年初一搶頭香還認真，順便看看可不可以送花圈過去」，這點心意他可以做到。

蔡英文 團團 胡錫進 林俊憲 民進黨

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